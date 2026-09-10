Sheinbaum anuncia menos trámites para Pymes: así cambiarán SAT, IMSS y STPS

La presidenta C laudia Sheinbaum anunció un nuevo paquete de medidas para reducir trámites y facilitar las operaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas en México.

Durante su conferencia de este jueves 10 de septiembre, el gobierno federal presentó modificaciones relacionadas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

El objetivo es disminuir la carga administrativa que enfrentan los pequeños negocios y facilitar su incorporación a la formalidad.

¿QUÉ CAMBIARÁ PARA LAS PYMES EN EL SAT?

Entre las principales medidas se encuentra un régimen simplificado para el pago del IVA dirigido a las Pymes.

De acuerdo con lo anunciado, las empresas podrán pagar de manera simplificada una tasa de 7 por ciento, en lugar de cubrir inicialmente el 15 por ciento y posteriormente realizar trámites para recuperar parte de ese monto.

La medida busca reducir los procesos administrativos relacionados con la devolución del IVA y hacer más sencillo el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

También habrá cambios para personas físicas y micronegocios con ingresos anuales de entre 3.5 y 5 millones de pesos.

En estos casos, el monto de ingresos exentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) aumentará de 900 mil a un millón de pesos. Además, se permitirá realizar el pago del ISR de manera trimestral.

Para las empresas con ingresos de entre 35 y 50 millones de pesos anuales, se contempla duplicar las tasas de depreciación de algunos activos utilizados para sus actividades.

IMSS REDUCIRÁ TRÁMITES PARA PEQUEÑOS NEGOCIOS

El Instituto Mexicano del Seguro Social también modificará sus procesos para facilitar el registro de nuevos negocios.

La estrategia contempla avanzar hacia un sistema completamente digital, con el objetivo de evitar que los propietarios tengan que acudir físicamente a realizar determinados procedimientos.

Uno de los principales cambios estará en los formularios. Actualmente, algunos registros requieren proporcionar hasta 80 campos de información.

Con la simplificación, el número se reducirá a 14 datos indispensables, lo que permitirá agilizar el proceso para las pequeñas y medianas empresas.

STPS TAMBIÉN SIMPLIFICARÁ PROCESOS

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social anunció medidas para reducir los requisitos relacionados con algunos trámites laborales.

Entre ellas se contempla simplificar los procesos para empresas pequeñas que deben realizar registros o renovaciones ante el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE).

El gobierno busca que estos procedimientos puedan realizarse de forma más sencilla y digital, con el uso de la e.firma.