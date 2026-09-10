Mantiene Claudia Sheinbaum sueldo; sube 4% tope a funcionarios

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Mantiene Claudia Sheinbaum sueldo; sube 4% tope a funcionarios
    Al subir 4% referencia presidencial en 2027, habrá alza también en monto máximo de sujetos a ese límite. CUARTOSCURO

En proyecto de Presupuesto se contemplan 2.3 mdp anuales de sueldo base y compensación garantizada para la Presidenta

De aprobarse por el Congreso, el salario de la Presidenta Claudia Sheinbaum para 2027 será prácticamente el mismo que este año, pero la referencia que marca el tope para las remuneraciones de otros funcionarios aumentará 4 por ciento.

El proyecto de Presupuesto mantiene en alrededor de 2.3 millones de pesos anuales la suma del sueldo base y la compensación garantizada de la Mandataria, mientras que la remuneración anual de referencia pasa de 3.2 millones a 3.3 millones de pesos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/se-siente-inseguro-en-mexico-un-74-de-ciudadanos-GE23411610

Los anexos de remuneraciones muestran que el sueldo base anual de la Presidenta permanece en unos 636 mil pesos y la compensación garantizada en 1.7 millones, los mismos montos establecidos para este año.

En términos netos, la remuneración anual prevista para Sheinbaum ronda los 2.1 millones de pesos tanto en 2026 como en 2027, mientras que su ingreso ordinario mensual se mantiene en unos 134 mil pesos netos.

La remuneración bruta anual tampoco registra un incremento: se mantiene en alrededor de 2.9 millones de pesos. La variación en el ingreso neto anual es menor a uno por ciento y está relacionada, entre otros componentes, con el ISR calculado para cada ejercicio.

Sin embargo, en el caso de la remuneración anual de referencia de la Presidenta, la cifra sí aumentaría unos 128 mil pesos, al pasar de 3.2 millones a 3.3 millones de pesos, equivalente a un incremento de 4 por ciento.

El monto no corresponde al salario que cobrará Sheinbaum, sino al indicados utilizado para aplicar el límite establecido en el artículo 127 constitucional, según el cual ningún servidor público puede recibir una remuneración mayor a la fijada para la titular del Ejecutivo federal.

El aumento de esa referencia tendrá además efectos sobre las pensiones de servidores públicos alcanzados por la reforma constitucional aprobada este año para terminar con las llamadas “pensiones doradas”.

La modificación estableció que las pensiones de ese grupo financiadas con recursos públicos no podrán superar el equivalente a la mitad de la remuneración mensual de la Presidenta de la República.

Al elevarse 4 por ciento la referencia presidencial para 2027, también aumentará el monto máximo que podrán recibir quienes estén sujetos a ese límite.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Gobierno

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
La cuerda floja

La cuerda floja
NosotrAs: La vida propia que nadie nos enseñó a imaginar

NosotrAs: La vida propia que nadie nos enseñó a imaginar
Son Andrés Manuel López Obrador y Adán Augusto López, de acuerdo con Carlos Loret de Mola, quienes tienen el control de las candidaturas de 2027, mientras Sheinbaum ni siquiera es vista “como líder ni como dirigente”.

AMLO y Adán Augusto ‘arrinconan’ a Sheinbaum en ‘guerra abierta’ por las candidaturas: Loret de Mola

Muere Óscar Mario Beteta, periodista y conductor que marcó una época en la radio mexicana.

Fallece el periodista Óscar Mario Beteta, quien marcó una época en la radio mexicana
Apegados al calendario oficial compartido en las redes sociales por la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, hoy cobran los apellidos de las letras H, I, J y K.

Sheinbaum autoriza depositarle 6 mil 400 pesos a beneficiarias y beneficiarios cuyo primer apellido inicie con las letras H, I, J y K este 10 de septiembre
Los adultos mayores que reciben la Pensión del Bienestar pueden utilizar su Tarjeta Bienestar para realizar compras en Tiendas 3B.

Tiendas 3B y Tarjeta Bienestar: estos son los beneficios para adultos mayores en septiembre 2026
San Francisco pierde a una de sus piezas jóvenes más importantes en la línea defensiva justo antes de enfrentar a los Rams.

Durísimo golpe para los 49ers: Alfred Collins se pierde toda la temporada
La séptima Gala de Nominación será terrorífica y provocará muchos gritos en La Casa de los Famosos, tras la inesperada salida de Gala Montes, luego de que entró al reality el pasado domingo.

La Casa de los Famosos México 2026... ¿Quiénes son los habitantes nominados en la séptima gala de nominación?