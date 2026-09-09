Paquete fiscal refleja finanzas responsables y para el bienestar: Sheinbaum

Durante La Mañanera del Pueblo de este miércoles, desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que el documento establece los recursos que llegarán al erario durante el próximo ejercicio fiscal, principalmente a través de impuestos y derechos, además de definir la manera en que serán distribuidos mediante el gasto público.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Paquete Económico entregado al Congreso de la Unión refleja una política de finanzas públicas responsables y orientadas al bienestar de la población.

La Presidenta adelantó que junto con el paquete fiscal también fueron planteadas modificaciones legales relacionadas con distintos sectores de la economía, entre ellas medidas dirigidas a facilitar los trámites que deben realizar las micro y pequeñas empresas.

Sheinbaum recordó que el Paquete Económico fue presentado el 8 de septiembre , conforme a los tiempos establecidos en la legislación. A partir de ahora, corresponderá al Congreso revisar, discutir y, en su caso, modificar y aprobar las propuestas enviadas por el Ejecutivo federal.

GOBIERNO BUSCA REDUCIR EL USO DE EFECTIVO

Uno de los temas incluidos en las propuestas de la administración federal está relacionado con la economía digital. Sheinbaum explicó que el Gobierno busca impulsar una transición gradual para que un mayor número de operaciones comerciales puedan realizarse mediante medios electrónicos.

“Queremos ir disminuyendo el efectivo y que se pague cada vez más por vías electrónicas, de forma sencilla”, explicó la presidenta durante su conferencia.

La propuesta contempla facilitar el uso de pagos electrónicos y, de acuerdo con Sheinbaum, generar condiciones que permitan reducir algunas de las comisiones que actualmente se cobran por determinadas operaciones bancarias.

La mandataria sostuvo que una mayor utilización de herramientas digitales también podría contribuir a facilitar transacciones para la población, fortalecer la seguridad en las operaciones y avanzar en la formalización de la economía.

El planteamiento forma parte de un paquete de modificaciones que será analizado por los legisladores junto con las previsiones de ingresos y gasto para el siguiente ejercicio fiscal.

HACIENDA EXPLICARÁ INGRESOS Y GASTO

La presentación detallada del Paquete Económico estará encabezada por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, quien expondrá ante la opinión pública los principales componentes de la propuesta.

También participarán funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino.

Durante la exposición se abordarán las estimaciones de ingresos públicos, el gasto previsto y la situación de las finanzas públicas de México, elementos que servirán como base para la discusión legislativa.

El paquete representa uno de los principales documentos económicos del Gobierno federal, debido a que establece las previsiones sobre cuánto dinero espera recaudar el Estado y cómo plantea distribuir esos recursos entre programas, servicios, inversión y las distintas obligaciones del sector público.

Para la administración de Sheinbaum, el proyecto busca mantener una política de responsabilidad fiscal al mismo tiempo que sostiene las acciones relacionadas con el bienestar de la población. La discusión en el Congreso determinará el contenido final del presupuesto y de las disposiciones fiscales para el siguiente año.

DATOS CURIOSOS

· El Paquete Económico fue entregado al Congreso el 8 de septiembre.

· El documento establece las previsiones de ingresos y la distribución del gasto público.

· Las micro y pequeñas empresas forman parte de las modificaciones legales planteadas por el Gobierno.

· La propuesta de economía digital busca reducir gradualmente el uso de efectivo.