Sheinbaum busca llevar Centros LIBRE a los 2 mil 500 municipios de México para protección de las mujeres

Durante La Mañanera del Pueblo , la mandataria explicó que actualmente operan mil un centros, espacios diseñados para brindar atención a mujeres, prevenir la violencia y ofrecer acompañamiento en distintas áreas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno busca ampliar la red de Centros LIBRE para que exista al menos uno en cada uno de los casi 2 mil 500 municipios de México.

“El objetivo es que haya por lo menos un Centro LIBRE en los casi 2 mil 500 municipios del país”, señaló Sheinbaum.

La propuesta forma parte de una estrategia enfocada en fortalecer la protección, autonomía e independencia económica de las mujeres, particularmente de quienes enfrentan situaciones de violencia o necesitan orientación para acceder a servicios y apoyos.

CENTROS LIBRE OFRECEN ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

Los Centros LIBRE funcionan como espacios de atención para mujeres que requieren apoyo ante situaciones de violencia de género, así como orientación sobre sus derechos y alternativas legales.

Sheinbaum detalló que estos lugares cuentan con abogadas y trabajadoras sociales, quienes pueden acompañar a las mujeres que enfrentan algún tipo de violencia o necesitan asesoría jurídica.

La atención no se limita a los procesos legales. Los centros también tienen una función preventiva y buscan acercar servicios a mujeres que necesitan información para tomar decisiones relacionadas con su seguridad y bienestar.

Otro de los componentes de la estrategia es la capacitación para el empleo, además de orientación para acceder a créditos y otros apoyos que permitan generar ingresos propios.

“Eso representa algo muy importante para la independencia de las mujeres”, destacó la Presidenta.

EL OBJETIVO ES LLEGAR A LOS CASI 2 MIL 500 MUNICIPIOS

La expansión anunciada representaría un crecimiento considerable de la red actual. De los mil un Centros LIBRE que existen actualmente, el objetivo es avanzar hasta cubrir prácticamente todo el territorio nacional.

La intención es que las mujeres puedan encontrar estos servicios cerca de sus comunidades, incluyendo aquellas que viven en municipios donde actualmente no existe un espacio de atención de este tipo.

La estrategia contempla distintos mecanismos para fortalecer la autonomía femenina. Además de los Centros LIBRE, Sheinbaum mencionó la Cartilla de Derechos de las Mujeres y la red de Tejedoras de la Patria.

Estos programas forman parte de las acciones que el gobierno federal ha planteado para ampliar el acceso de las mujeres a información sobre sus derechos, servicios y herramientas de apoyo.

SHEINBAUM DESTACA LA LUCHA HISTÓRICA DE LAS MUJERES

Durante su mensaje, la Presidenta también vinculó las políticas de su administración con la participación histórica de las mujeres en México.

Sheinbaum sostuvo que el hecho de que una mujer haya llegado por primera vez a la Presidencia de la República no debe entenderse únicamente como un logro individual, sino como resultado de un proceso histórico.

La mandataria afirmó que su gobierno busca que ese hecho tenga efectos más amplios en la vida cotidiana de las mujeres mexicanas, particularmente en materia de protección, derechos y autonomía.

“Es un símbolo ser la primera mujer Presidenta, pero lo que queremos es ayudar, proteger, promover, empoderar y generar autonomías de todas las mujeres mexicanas”.

La estrategia anunciada plantea así ampliar la infraestructura de atención existente y llevar servicios de acompañamiento jurídico, prevención de la violencia y apoyo para la independencia económica a un mayor número de comunidades del país.