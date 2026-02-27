$!Sheinbaum celebra baja histórica en pobreza laboral... ‘el nivel más bajo en 20 años’

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer una cifra que calificó como “histórica”: la pobreza laboral en México se ubicó en 33.9% en 2025, el nivel más bajo en los últimos 20 años. El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y muestra una reducción constante desde el pico registrado en 2020. “La pobreza laboral representa la cantidad de personas que con su ingreso no pueden adquirir la canasta básica”, explicó la mandataria al presentar una gráfica con la evolución anual. La precisión no es menor: este indicador mide la capacidad real de compra frente al costo de alimentos y productos esenciales.

El contraste con 2020 es significativo. Aquel año marcó un 44.2%, la cifra más alta de la serie reciente. Desde entonces, el descenso ha sido paulatino, sin retrocesos abruptos, de acuerdo con los registros oficiales. TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum atiende personalmente pago justo por el maíz; busca reducir los costos de producción UNA TENDENCIA A LA BAJA Los números muestran una trayectoria descendente en cinco años consecutivos: · 2020: 44.2% · 2021: 40.7% · 2022: 38.9% · 2023: 37.5% · 2024: 35.3% · 2025: 33.9% La reducción acumulada desde el punto más alto equivale a más de 10 puntos porcentuales. En términos estadísticos, se trata de un ajuste relevante en un indicador que suele reaccionar tanto a variaciones salariales como a la inflación en alimentos. Un dato curioso es que la pobreza laboral no mide desempleo, sino la insuficiencia del ingreso laboral frente a la canasta básica. Es decir, incluso personas con trabajo pueden formar parte de esta estadística si sus ingresos no cubren el mínimo necesario para la alimentación.

CONTEXTO ECONÓMICO Y ALCANCE DEL INDICADOR El Inegi elabora este indicador con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y el valor monetario de la canasta alimentaria. Se trata de una herramienta clave para evaluar el poder adquisitivo de los hogares mexicanos y la relación entre salario e inflación. Especialistas en política social suelen subrayar que este indicador es sensible a factores externos como el comportamiento de los precios internacionales de alimentos o ajustes salariales. En ese sentido, la tendencia a la baja durante cinco años consecutivos refleja un cambio sostenido y no un fenómeno aislado. TE PUEDE INTERESAR: No quedarán impunes secuestro de mineros y de turistas: Harfuch en Sinaloa Al presentar los datos, Sheinbaum enfatizó que la cifra de 33.9% representa “el nivel más bajo en dos décadas”. La afirmación coloca el resultado en una dimensión histórica y abre un nuevo punto de referencia en la discusión sobre ingreso laboral, canasta básica y condiciones económicas de los trabajadores en México.

