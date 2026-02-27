Sheinbaum celebra baja histórica en pobreza laboral... ‘el nivel más bajo en 20 años’

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 27 febrero 2026
    Sheinbaum celebra baja histórica en pobreza laboral... ‘el nivel más bajo en 20 años’
    La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México alcanzó en 2025 el nivel más bajo de pobreza laboral en dos décadas, con una tendencia descendente sostenida desde 2020, según datos del Inegi.

México registra en 2025 su menor nivel de pobreza laboral en 20 años, con 33.9%, informó Claudia Sheinbaum con datos oficiales del Inegi

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer una cifra que calificó como “histórica”: la pobreza laboral en México se ubicó en 33.9% en 2025, el nivel más bajo en los últimos 20 años. El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y muestra una reducción constante desde el pico registrado en 2020.

“La pobreza laboral representa la cantidad de personas que con su ingreso no pueden adquirir la canasta básica”, explicó la mandataria al presentar una gráfica con la evolución anual. La precisión no es menor: este indicador mide la capacidad real de compra frente al costo de alimentos y productos esenciales.

El contraste con 2020 es significativo. Aquel año marcó un 44.2%, la cifra más alta de la serie reciente. Desde entonces, el descenso ha sido paulatino, sin retrocesos abruptos, de acuerdo con los registros oficiales.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum atiende personalmente pago justo por el maíz; busca reducir los costos de producción

UNA TENDENCIA A LA BAJA

Los números muestran una trayectoria descendente en cinco años consecutivos:

· 2020: 44.2%

· 2021: 40.7%

· 2022: 38.9%

· 2023: 37.5%

· 2024: 35.3%

· 2025: 33.9%

La reducción acumulada desde el punto más alto equivale a más de 10 puntos porcentuales. En términos estadísticos, se trata de un ajuste relevante en un indicador que suele reaccionar tanto a variaciones salariales como a la inflación en alimentos.

Un dato curioso es que la pobreza laboral no mide desempleo, sino la insuficiencia del ingreso laboral frente a la canasta básica. Es decir, incluso personas con trabajo pueden formar parte de esta estadística si sus ingresos no cubren el mínimo necesario para la alimentación.

$!Sheinbaum celebra baja histórica en pobreza laboral... ‘el nivel más bajo en 20 años’

CONTEXTO ECONÓMICO Y ALCANCE DEL INDICADOR

El Inegi elabora este indicador con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y el valor monetario de la canasta alimentaria. Se trata de una herramienta clave para evaluar el poder adquisitivo de los hogares mexicanos y la relación entre salario e inflación.

Especialistas en política social suelen subrayar que este indicador es sensible a factores externos como el comportamiento de los precios internacionales de alimentos o ajustes salariales. En ese sentido, la tendencia a la baja durante cinco años consecutivos refleja un cambio sostenido y no un fenómeno aislado.

TE PUEDE INTERESAR: No quedarán impunes secuestro de mineros y de turistas: Harfuch en Sinaloa

Al presentar los datos, Sheinbaum enfatizó que la cifra de 33.9% representa “el nivel más bajo en dos décadas”. La afirmación coloca el resultado en una dimensión histórica y abre un nuevo punto de referencia en la discusión sobre ingreso laboral, canasta básica y condiciones económicas de los trabajadores en México.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


pobreza

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


INEGI

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Saltillo: ‘era noble y buen amigo’, despiden a Juan Carlos; identificado el presunto homicida, asegura fiscal

Saltillo: ‘era noble y buen amigo’, despiden a Juan Carlos; identificado el presunto homicida, asegura fiscal
true

Bajo el obradorismo, México se ha ido degradando
Amor a la Patria

Amor a la Patria
La red le permitió al líder del CJNG tener control para rutas de trasiego, escondites e incluso de sitios para producir droga.

Con una red de complicidades, ‘El Mencho’ mapeó rutas de escape y de operaciones
Operativo en el Ejido Sandoval, en Heroica Matamoros, dejó nueve detenidos y el aseguramiento de fusiles Barret, lanzacohetes y vehículos.

Detienen a Antonio Guadalupe ‘N’ y ocho presuntos integrantes del Cártel del Golfo en Matamoros
Las vacaciones de Semana Santa 2026 están cada vez más cerca y miles de familias ya comienzan a organizar planes.

Semana Santa 2026: Estos días no habrá clases según la SEP
Cada mes de marzo surge la misma pregunta entre millones de mexicanos: ¿se activa el horario de verano en México?

Horario de verano en México se activa en marzo... ¿Qué estados tendrán que ajustar la hora?
Apuesta. La disputa por Warner Bros. suma un nuevo giro tras la oferta mejorada de Paramount Skydance.

Netflix se baja de la puja por Warner tras oferta superior de Paramount Skydance