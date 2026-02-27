Sheinbaum atiende personalmente pago justo por el maíz; busca reducir los costos de producción

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 27 febrero 2026
    Sheinbaum atiende personalmente pago justo por el maíz; busca reducir los costos de producción
    La presidenta Claudia Sheinbaum lidera personalmente una mesa de trabajo con productores para definir apoyos ante la caída del precio del maíz, que hoy se ubica por debajo de los 4 mil 500 pesos por tonelada.

Claudia Sheinbaum coordina mesa con productores y empresas para asegurar precio justo del maíz y reducir costos de producción ante la baja internacional

El campo mexicano enfrenta una nueva presión: el precio internacional del maíz cayó por debajo de los 4 mil 500 pesos por tonelada, impactando directamente a los productores nacionales. Ante este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que encabeza de manera personal la mesa de diálogo para construir un esquema de respaldo.

La mandataria detalló que ya sostuvo dos reuniones con agricultores y que la próxima semana se celebrará un tercer encuentro para cerrar acuerdos. “Estamos trabajando para garantizar un pago justo y estabilidad al sector”, señaló. El acompañamiento, explicó, no es simbólico: ella misma coordina las negociaciones.

La razón de la baja es clara: una alta producción mundial derivada de buenas condiciones climáticas en México y en otros países, especialmente Estados Unidos. Más oferta global implica menor precio. Desde la apertura comercial, recordó, el valor del grano en México está ligado a los mercados internacionales, lo que deja a los agricultores expuestos a la volatilidad.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen en Colima a ‘El Salsas’, presunto operador financiero del CJNG

MESA DE NEGOCIACIÓN CON PRODUCTORES Y EMPRESAS

El esquema que se construye no depende solo del Gobierno federal. También participan el gobierno de Sinaloa y grandes compradores de grano que han manifestado disposición para adquirir la cosecha a un precio mayor al del mercado internacional.

Entre las empresas involucradas destacan Gruma y Minsa, actores clave en la industrialización del maíz en México. Ambas forman parte de las conversaciones para garantizar la comercialización y evitar que la sobreoferta global se traduzca en pérdidas locales.

El objetivo central es equilibrar tres factores:· Precio internacional· Capacidad de compra nacional· Sostenibilidad del productor

Datos del sector indican que México produce millones de toneladas de maíz cada año, siendo Sinaloa uno de los principales estados agrícolas. Curiosamente, aunque el país es cuna del maíz con más de 60 razas nativas registradas, su precio se rige por cotizaciones externas.

REDUCCIÓN DE COSTOS Y ESTABILIDAD PRODUCTIVA

Además del precio de venta, la estrategia contempla un segundo eje: disminuir los costos de producción. La presidenta explicó que se negocian acuerdos con proveedores de semillas y fertilizantes para ofrecer precios preferenciales, así como esquemas de compra organizada que permitan economías de escala.

El costo de insumos agrícolas representa uno de los mayores desafíos para el sector. Fertilizantes, transporte y maquinaria han incrementado su valor en los últimos años, reduciendo el margen de ganancia de los agricultores incluso en ciclos de buen rendimiento.

“Lo que buscamos es dar estabilidad al sector maicero”, afirmó Sheinbaum. La intención es evitar que la volatilidad internacional golpee de manera directa al productor mexicano, cuyo trabajo sostiene una cadena alimentaria que va del campo a la mesa.

TE PUEDE INTERESAR: Ola violenta tras muerte de ‘El Mencho’ dejó 48 detenidos en Guanajuato; 20 ya son judicializados

El maíz no es solo un cultivo estratégico; es un elemento identitario y económico. En cada tortilla, en cada alimento derivado, hay una red de productores que dependen de decisiones globales. La mesa que hoy se negocia intenta, en palabras oficiales, cerrar esa brecha entre el mercado internacional y la realidad del campo mexicano.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


AGRICULTURA

Personajes


Claudia Sheinbaum

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Saltillo: ‘era noble y buen amigo’, despiden a Juan Carlos; identificado el presunto homicida, asegura fiscal

Saltillo: ‘era noble y buen amigo’, despiden a Juan Carlos; identificado el presunto homicida, asegura fiscal
true

Bajo el obradorismo, México se ha ido degradando
Amor a la Patria

Amor a la Patria
La red le permitió al líder del CJNG tener control para rutas de trasiego, escondites e incluso de sitios para producir droga.

Con una red de complicidades, ‘El Mencho’ mapeó rutas de escape y de operaciones
Operativo en el Ejido Sandoval, en Heroica Matamoros, dejó nueve detenidos y el aseguramiento de fusiles Barret, lanzacohetes y vehículos.

Detienen a Antonio Guadalupe ‘N’ y ocho presuntos integrantes del Cártel del Golfo en Matamoros
Las vacaciones de Semana Santa 2026 están cada vez más cerca y miles de familias ya comienzan a organizar planes.

Semana Santa 2026: Estos días no habrá clases según la SEP
Cada mes de marzo surge la misma pregunta entre millones de mexicanos: ¿se activa el horario de verano en México?

Horario de verano en México se activa en marzo... ¿Qué estados tendrán que ajustar la hora?
Apuesta. La disputa por Warner Bros. suma un nuevo giro tras la oferta mejorada de Paramount Skydance.

Netflix se baja de la puja por Warner tras oferta superior de Paramount Skydance