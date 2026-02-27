Sheinbaum atiende personalmente pago justo por el maíz; busca reducir los costos de producción

La mandataria detalló que ya sostuvo dos reuniones con agricultores y que la próxima semana se celebrará un tercer encuentro para cerrar acuerdos. “Estamos trabajando para garantizar un pago justo y estabilidad al sector”, señaló. El acompañamiento, explicó, no es simbólico: ella misma coordina las negociaciones.

El campo mexicano enfrenta una nueva presión: el precio internacional del maíz cayó por debajo de los 4 mil 500 pesos por tonelada, impactando directamente a los productores nacionales. Ante este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que encabeza de manera personal la mesa de diálogo para construir un esquema de respaldo.

La razón de la baja es clara: una alta producción mundial derivada de buenas condiciones climáticas en México y en otros países, especialmente Estados Unidos. Más oferta global implica menor precio. Desde la apertura comercial, recordó, el valor del grano en México está ligado a los mercados internacionales, lo que deja a los agricultores expuestos a la volatilidad.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen en Colima a ‘El Salsas’, presunto operador financiero del CJNG

MESA DE NEGOCIACIÓN CON PRODUCTORES Y EMPRESAS

El esquema que se construye no depende solo del Gobierno federal. También participan el gobierno de Sinaloa y grandes compradores de grano que han manifestado disposición para adquirir la cosecha a un precio mayor al del mercado internacional.

Entre las empresas involucradas destacan Gruma y Minsa, actores clave en la industrialización del maíz en México. Ambas forman parte de las conversaciones para garantizar la comercialización y evitar que la sobreoferta global se traduzca en pérdidas locales.

El objetivo central es equilibrar tres factores:· Precio internacional· Capacidad de compra nacional· Sostenibilidad del productor

Datos del sector indican que México produce millones de toneladas de maíz cada año, siendo Sinaloa uno de los principales estados agrícolas. Curiosamente, aunque el país es cuna del maíz con más de 60 razas nativas registradas, su precio se rige por cotizaciones externas.

REDUCCIÓN DE COSTOS Y ESTABILIDAD PRODUCTIVA

Además del precio de venta, la estrategia contempla un segundo eje: disminuir los costos de producción. La presidenta explicó que se negocian acuerdos con proveedores de semillas y fertilizantes para ofrecer precios preferenciales, así como esquemas de compra organizada que permitan economías de escala.

El costo de insumos agrícolas representa uno de los mayores desafíos para el sector. Fertilizantes, transporte y maquinaria han incrementado su valor en los últimos años, reduciendo el margen de ganancia de los agricultores incluso en ciclos de buen rendimiento.

“Lo que buscamos es dar estabilidad al sector maicero”, afirmó Sheinbaum. La intención es evitar que la volatilidad internacional golpee de manera directa al productor mexicano, cuyo trabajo sostiene una cadena alimentaria que va del campo a la mesa.

TE PUEDE INTERESAR: Ola violenta tras muerte de ‘El Mencho’ dejó 48 detenidos en Guanajuato; 20 ya son judicializados

El maíz no es solo un cultivo estratégico; es un elemento identitario y económico. En cada tortilla, en cada alimento derivado, hay una red de productores que dependen de decisiones globales. La mesa que hoy se negocia intenta, en palabras oficiales, cerrar esa brecha entre el mercado internacional y la realidad del campo mexicano.