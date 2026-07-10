Sheinbaum culpa a pacto entre FBI y Chapitos del alza de violencia en Sinaloa

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que la información disponible apunta a que la detención del presunto líder criminal estuvo marcada por una presunta traición entre integrantes de la organización y por una operación en la que, según dijo, habría existido participación de autoridades estadounidenses sin que el Gobierno de México fuera informado previamente.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el aumento de la violencia en Sinaloa tiene relación con la captura de Ismael “El Mayo” Zambada , al considerar que el operativo derivó en una ruptura entre grupos del Cártel de Sinaloa y desencadenó un conflicto interno que continúa generando enfrentamientos en la entidad.

Las declaraciones se producen mientras continúan las investigaciones sobre las circunstancias en las que Zambada fue llevado a territorio estadounidense y en medio de distintas versiones oficiales sobre el desarrollo del operativo.

SHEINBAUM HABLA DE UNA RUPTURA DENTRO DEL CÁRTEL DE SINALOA

Al abordar el tema, la presidenta señaló que el conflicto surgió a partir de diferencias entre integrantes del propio grupo criminal tras la captura de “El Mayo” Zambada.

“Lo que ocurre en Sinaloa con esta detención es que se provoca un conflicto al interior del Cártel de Sinaloa. Se provoca ese conflicto por la traición de un miembro de ese grupo a otro miembro, a través de lo que presumimos fue una injerencia en nuestro país sin información al Gobierno mexicano”, expresó.

La mandataria insistió en que esa secuencia de hechos habría favorecido el recrudecimiento de la violencia en distintas zonas del estado, donde durante los últimos meses se han registrado enfrentamientos atribuidos a grupos del crimen organizado.

SEÑALA CONTRADICCIONES EN LA INFORMACIÓN SOBRE EL OPERATIVO

Otro de los puntos expuestos por la presidenta fue la existencia de versiones distintas respecto a la forma en que ocurrió la captura del presunto narcotraficante.

Sheinbaum recordó que inicialmente se informó que Ismael Zambada y otro integrante del grupo criminal habían llegado por su cuenta a la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, indicó que posteriormente surgieron elementos que apuntan a una posible intervención del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

“Hay una contradicción en las versiones. Una dice que llegaron de casualidad a la frontera con Estados Unidos y otra versión del propio FBI ubica la avioneta como parte de una operación. La Fiscalía tendrá que determinar si eso implica alguna denuncia penal”, señaló.

La mandataria agregó que corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si existen elementos para iniciar procedimientos relacionados con esos hechos.

COMPARA EL CASO CON ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD DEL PASADO

Durante su intervención, Sheinbaum comparó lo ocurrido con políticas de seguridad implementadas en administraciones anteriores, al señalar que cualquier acuerdo entre autoridades y una facción criminal para actuar contra otra termina generando mayores niveles de violencia.

“Se toman acuerdos con un grupo delincuencial frente a otro grupo, generando una traición interna y eso generó violencia. Ya se probó en el periodo de Calderón y en este caso en Sinaloa también se prueba”, afirmó.

La presidenta sostuvo que su administración mantiene una estrategia distinta y reiteró que el combate a la delincuencia organizada debe realizarse exclusivamente mediante la aplicación de la ley.

REITERA QUE EL GOBIERNO NO ESTABLECE PACTOS CON GRUPOS CRIMINALES

Al concluir su posicionamiento, la mandataria subrayó que el Gobierno federal no protege a integrantes de organizaciones delictivas y aseguró que cualquier persona señalada por actividades ilícitas debe enfrentar la justicia conforme al marco legal.

“Nosotros no hacemos pactos con unos frente a otros, porque eso lo que genera es más violencia. El Estado mexicano debe actuar conforme a la ley y contra cualquier presunto delincuente, sea del grupo que sea”, puntualizó.

Las declaraciones se suman al debate que continúa en torno a la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, un caso que sigue bajo análisis tanto en México como en Estados Unidos, debido a las implicaciones jurídicas, diplomáticas y de seguridad que ha generado.