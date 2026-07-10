¡Familia del Pato Merlín ya tiene casa!... Instituto de Vivienda facilita crédito y lo anuncian en la Mañanera

El anuncio fue realizado durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum , quien estableció un enlace por videollamada con Karla Ivette Gómez , responsable del hogar, para compartir la noticia y conocer cómo cambió su situación tras concluir el proceso de acceso al inmueble.

La historia del Pato Merlín , una de las mascotas más populares en redes sociales de este Mundial 2026 , dio un giro inesperado este viernes luego de que se anunciara que su familia ya cuenta con una vivienda a través de un programa del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) .

Durante la conversación, la beneficiaria explicó que durante mucho tiempo su familia enfrentó dificultades para contar con un hogar propio, una realidad que, según relató, preferían mantener en privado por temor a perder el lugar donde habitaban.

UNA HISTORIA MARCADA POR LA FALTA DE VIVIENDA

Con Merlín en brazos, Karla Ivette Gómez narró que antes de iniciar el trámite habitacional vivían en un local comercial adaptado como vivienda, situación que pocas personas conocían.

“Nosotros antes de conocerla vivíamos en un local. No decíamos esto por temor a que nos lo pudieran quitar, entonces siempre decíamos que vivíamos en una casa cuando eso no era cierto”, expresó durante la videollamada.

La mujer recordó que, tras tener la oportunidad de explicar su situación y mostrar fotografías del espacio donde residían, recibió la posibilidad de incorporarse al proceso para obtener una vivienda.

“Un día Dios me la puso en el camino y le comenté la situación, además de mostrarle fotos de dónde vivíamos. Ahí nos dijo que nos iban a ayudar y así sucedió”, afirmó.

EL DEPARTAMENTO FUE OTORGADO TRAS CUMPLIR EL PROCESO DEL INVI

Durante la conferencia, la presidenta explicó que la familia manifestó desde el inicio que no buscaba recibir una vivienda de manera gratuita, sino la oportunidad de acceder a un esquema de financiamiento como cualquier otra persona inscrita en el programa.

“Cuando le pregunté qué necesitaban, Karla me dijo que una casa para pagar. Que no la quería de regalo, sino una oportunidad de tener una vivienda”, comentó la mandataria.

Añadió que, debido a la disponibilidad de programas habitacionales en la capital, se estableció comunicación con el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, para que la familia pudiera iniciar el procedimiento correspondiente.

La beneficiaria explicó que realizó los trámites requeridos por el programa y que finalmente este jueves recibió las llaves del departamento que ahora habitará junto con su familia.

EL AGRADECIMIENTO DE LA FAMILIA CONMOVIÓ DURANTE LA TRANSMISIÓN

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Karla Ivette Gómez agradeció públicamente el apoyo recibido y reiteró que su intención siempre fue obtener una oportunidad para adquirir una vivienda mediante su propio esfuerzo.

“No tenemos otra cosa más que agradecerle. Yo quería que me escucharan y, con mi trabajo, pagar la casa con mi trabajo”, expresó durante la transmisión.

El caso llamó la atención debido a la popularidad del Pato Merlín, cuyos videos en redes sociales han acumulado millones de reproducciones y han convertido a esta peculiar mascota en una figura ampliamente conocida entre usuarios de internet por sus videos futboleros.

MERLÍN, DE LAS REDES SOCIALES A UNA NUEVA ETAPA FAMILIAR

Aunque el protagonista involuntario de esta historia suele ser el Pato Merlín, la conversación pública se centró en las condiciones de vivienda que enfrentaba su familia y en el proceso que siguieron para acceder a un hogar.

El anuncio también puso sobre la mesa la importancia de los programas de vivienda social y de los mecanismos institucionales mediante los cuales las familias pueden solicitar financiamiento para adquirir un inmueble, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades correspondientes.

Con la entrega del departamento concluye una etapa de incertidumbre para la familia, que ahora iniciará una nueva fase en un espacio propio tras completar el procedimiento de acceso a la vivienda.