Sheinbaum da las bases del concurso para ganar el boleto de la inauguración del Mundial de Fútbol 20026

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 5 marzo 2026
    Sheinbaum da las bases del concurso para ganar el boleto de la inauguración del Mundial de Fútbol 20026
    La elección de la ganadora estará a cargo de un comité de juezas invitadas por el gobierno federal, quienes evaluarán las propuestas enviadas por las participantes. CAPTURA DE PANTALLA

La mandataria explicó que la convocatoria está dirigida a mujeres de entre 16 y 25 años que practiquen fútbol

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum anunció el lanzamiento de un concurso nacional titulado “Representa a México en la Inauguración del Mundial”, con el que se busca elegir a una joven futbolista que asista en nombre del país a la ceremonia inaugural del torneo.

Durante el anuncio, la mandataria explicó que la convocatoria está dirigida a mujeres de entre 16 y 25 años que practiquen fútbol.

TE PUEDE INTERESAR: Expertos afirman que la reforma electoral no cede el ‘control’ que podría tener Morena

La dinámica consiste en grabar un video de un minuto en el que las participantes demuestren sus habilidades con el balón, particularmente realizando dominadas.

Los videos deberán subirse a la plataforma mundialsocial.gob.mx, desde donde se recopilarán las propuestas.

Parte del material también será difundido en las redes sociales del programa para promover la participación.

Sheinbaum comentó que ella seguirá la inauguración desde el Zócalo de la Ciudad de México junto a la ciudadanía, mientras que la joven seleccionada será quien represente simbólicamente al país en el evento internacional.

La elección de la ganadora estará a cargo de un comité de juezas invitadas por el gobierno federal, quienes evaluarán las propuestas enviadas por las participantes.

La mandataria subrayó que la iniciativa busca dar visibilidad a jóvenes que practican fútbol y ofrecerles una oportunidad única en un escenario global, considerando que el acceso a la inauguración del torneo será limitado para el público.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Mujeres
Copa Mundial de la FIFA

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Los 10 puntos de la reforma electoral

Los 10 puntos de la reforma electoral
true

Huachicol fiscal: La cabeza del almirante Ojeda
Identifican restos de dos de los mineros secuestrados en enero en Concordia; los cuerpos fueron hallados en fosas clandestinas en la comunidad de El Verde.

Identifican restos de dos mineros secuestrados en Concordia; suman siete víctimas en fosas clandestinas
Alejandro Fernández, Carín León y Mijares encabezarán el festival musical “México Vibra”, una serie de conciertos programados en la Ciudad de México como parte de las celebraciones del Fan Fest rumbo al Mundial 2026.

‘México Vibra’: anuncian conciertos con Alejandro Fernández, Carín León y Mijares rumbo al Mundial 2026 en CDMX
Desde el 2 de marzo hasta el próximo jueves 19, la Beca Rita Cetina abrió su registros para que alumnos de nivel primaria que cursen en alguna escuela pública reciban el apoyo económico anual de dos mil 500 pesos.

Registro Beca Rita Cetina para Primaria 2026: paso a paso, links oficiales, y cómo digitalizar documentos
Mujeres saldrán a marchar el 8 de marzo, en conmemoración para el Día Internacional de las Mujeres.

Marcha del 8M: Consignas feministas para gritar y para escribir en tu cartel
La cantante Britney Spears fue arrestada en California por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol, según reportes policiales.

‘Usted no aprende verdad’... Arrestan a Britney Spears por conducir ebria en California
Claudia Sheinbaum anuncia concurso de dominadas para jóvenes que podrán ganar un boleto al partido inaugural del Mundial FIFA 2026.

Mundial FIFA 2026... Sheinbaum anuncia concurso de dominadas para ganar su boleto; mujeres de entre 16 y 25 años las participantes