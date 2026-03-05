Sheinbaum da las bases del concurso para ganar el boleto de la inauguración del Mundial de Fútbol 20026

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum anunció el lanzamiento de un concurso nacional titulado “Representa a México en la Inauguración del Mundial”, con el que se busca elegir a una joven futbolista que asista en nombre del país a la ceremonia inaugural del torneo.

Durante el anuncio, la mandataria explicó que la convocatoria está dirigida a mujeres de entre 16 y 25 años que practiquen fútbol.

TE PUEDE INTERESAR: Expertos afirman que la reforma electoral no cede el ‘control’ que podría tener Morena

La dinámica consiste en grabar un video de un minuto en el que las participantes demuestren sus habilidades con el balón, particularmente realizando dominadas.

Los videos deberán subirse a la plataforma mundialsocial.gob.mx, desde donde se recopilarán las propuestas.

Parte del material también será difundido en las redes sociales del programa para promover la participación.

Sheinbaum comentó que ella seguirá la inauguración desde el Zócalo de la Ciudad de México junto a la ciudadanía, mientras que la joven seleccionada será quien represente simbólicamente al país en el evento internacional.