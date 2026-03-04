Rafael del Castillo: luces y sombras de un dirigente que marcó al futbol mexicano

El futbol mexicano despidió a una de sus figuras más influyentes y polémicas. Rafael del Castillo Ruiz, presidente de la Federación Mexicana de Futbol entre 1980 y 1988, cuyo fallecimiento se reportó el pasado martes, un personaje que dejó tras de sí un legado tan brillante como controvertido.

La noticia del deceso fue confirmada por Mikel Arriola, actual presidente de la Liga MX y comisionado de la FMF, quien expresó públicamente sus condolencias y destacó la importancia histórica del ex directivo.

“Fue un hombre fundamental en la historia del futbol en nuestro país”, señaló Arriola en redes sociales, subrayando el peso específico que Del Castillo tuvo en una etapa decisiva para el balompié nacional.

Su presidencia al frente de la FMF se extendió de 1980 a 1988, años en los que México vivió tanto uno de sus mayores orgullos deportivos como una de sus crisis más profundas, mismos que se exponen más delante.

EL DOCTOR DEL CASTILLO Y SU LEGADO

En el plano académico, Del Castillo era licenciado y doctor en Derecho por la UNAM, institución en la que ejerció la docencia durante más de seis décadas, al igual que en la Universidad Anáhuac.

Su vínculo con el futbol comenzó desde joven como jugador amateur, pero fue en los años setenta cuando inició una carrera directiva que lo llevaría a ocupar cargos clave dentro de la federación.

Antes de llegar a la presidencia, se desempeñó como titular de la Comisión Disciplinaria y como secretario general de la FMF, consolidando una trayectoria que culminó en su nombramiento como presidente en 1980.

Durante su administración impulsó una modernización administrativa del futbol mexicano, promoviendo la profesionalización de estructuras y fortaleciendo la formación de entrenadores y árbitros.