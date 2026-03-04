Rafael del Castillo: luces y sombras de un dirigente que marcó al futbol mexicano
En medio del ambiente mundialista, el ex presidente de la FMF dejó este mundo, además del crédito del avance futbolístico nacional y descrédito de los llamados ‘cachirules’
El futbol mexicano despidió a una de sus figuras más influyentes y polémicas. Rafael del Castillo Ruiz, presidente de la Federación Mexicana de Futbol entre 1980 y 1988, cuyo fallecimiento se reportó el pasado martes, un personaje que dejó tras de sí un legado tan brillante como controvertido.
La noticia del deceso fue confirmada por Mikel Arriola, actual presidente de la Liga MX y comisionado de la FMF, quien expresó públicamente sus condolencias y destacó la importancia histórica del ex directivo.
“Fue un hombre fundamental en la historia del futbol en nuestro país”, señaló Arriola en redes sociales, subrayando el peso específico que Del Castillo tuvo en una etapa decisiva para el balompié nacional.
Su presidencia al frente de la FMF se extendió de 1980 a 1988, años en los que México vivió tanto uno de sus mayores orgullos deportivos como una de sus crisis más profundas, mismos que se exponen más delante.
EL DOCTOR DEL CASTILLO Y SU LEGADO
En el plano académico, Del Castillo era licenciado y doctor en Derecho por la UNAM, institución en la que ejerció la docencia durante más de seis décadas, al igual que en la Universidad Anáhuac.
Su vínculo con el futbol comenzó desde joven como jugador amateur, pero fue en los años setenta cuando inició una carrera directiva que lo llevaría a ocupar cargos clave dentro de la federación.
Antes de llegar a la presidencia, se desempeñó como titular de la Comisión Disciplinaria y como secretario general de la FMF, consolidando una trayectoria que culminó en su nombramiento como presidente en 1980.
Durante su administración impulsó una modernización administrativa del futbol mexicano, promoviendo la profesionalización de estructuras y fortaleciendo la formación de entrenadores y árbitros.
Uno de los hitos más recordados de su gestión fue su papel determinante para que México organizara la Copa Mundial de la FIFA 1986, luego de que Colombia declinara la sede.
Aquel torneo se convirtió en una de las ediciones más memorables en la historia de los Mundiales, consolidando la imagen internacional del país y proyectando al futbol mexicano a escala global.
...Y LLEGÓ LA MANCHA IMBORRABLE DE LOS ‘CACHIRULES’
Sin embargo, apenas dos años después, su nombre quedaría ligado para siempre al escándalo que cimbró los cimientos del deporte nacional: el “Cachirulazo” de 1988.
En abril de ese año, la selección mexicana Sub-20 participó en el Torneo Juvenil de la Concacaf en Guatemala, clasificatorio al Mundial Juvenil de Arabia Saudita.
Pese a las advertencias de la FIFA sobre el límite de edad, la federación permitió la participación de jugadores mayores de 20 años, violando el reglamento internacional.
El escándalo estalló cuando periodistas deportivos revisaron actas de nacimiento y anuarios, revelando la irregularidad. El caso alcanzó dimensión nacional tras ser exhibido en televisión por José Ramón Fernández.
En un inicio, la FMF negó las acusaciones y defendió a los implicados, pero una investigación de la Concacaf —impulsada por denuncias de Guatemala y Estados Unidos— confirmó el fraude.
La sanción fue histórica: México fue suspendido de todas las competencias internacionales por dos años, perdiendo su lugar en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y quedando fuera del Copa Mundial de la FIFA 1990.
Además, el boleto al Mundial Juvenil fue transferido a Estados Unidos, mientras que varios directivos, entre ellos Del Castillo, recibieron inhabilitaciones de por vida.
La crisis trascendió lo deportivo. La Procuraduría General de la República inició una investigación por posible falsificación de documentos oficiales, y algunos futbolistas admitieron haber alterado sus edades con respaldo dirigencial.
En los estadios mexicanos, la afición manifestó su indignación con carteles y protestas, pidiendo indulgencia para la selección y cuestionando la severidad del castigo.
El término “cachirul” se popularizó a partir de entonces para describir a jugadores que suplantan identidad o edad. Su origen se remonta al personaje “Cachirulo”, interpretado por Enrique Alonso, conocido por aparentar menor edad.
Desde entonces, el “Cachirulazo” se convirtió en una herida abierta para el futbol mexicano, símbolo de una etapa que combinó ambición institucional con errores de enorme costo.
Paradójicamente, la muerte de Del Castillo ocurrió semanas después de que la propia FMF lo homenajeara por su trayectoria y aportaciones al desarrollo del balompié nacional.
Su figura representa una dualidad inevitable: el dirigente que ayudó a hacer posible el Mundial de 1986 y, al mismo tiempo, el presidente bajo cuyo mandato ocurrió la mayor sanción en la historia del futbol mexicano.
Así, Rafael del Castillo se marcha dejando una historia compleja y contrastante, inscrita para siempre en la memoria colectiva del deporte mexicano, donde conviven el brillo internacional y la lección dolorosa de los “cachirules”.