Sheinbaum defiende ayuda a Cuba y acusa interés político de la oposición

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió el respaldo de México a Cuba al señalar que se trata de una política sostenida durante distintos gobiernos y no de una decisión aislada de su administración. Afirmó que la cooperación bilateral responde a una relación histórica basada en principios diplomáticos y humanitarios.

Sheinbaum explicó que la ayuda a la isla no comenzó recientemente, sino que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Recordó que este apoyo se otorgó durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero también en administraciones anteriores, como la de Enrique Peña Nieto.

Desde su perspectiva, el debate actual no surge por una preocupación social genuina, sino por un interés político. “La ayuda le importa a la oposición, no al pueblo”, sostuvo, al considerar que el tema se ha utilizado como herramienta de confrontación.

TRANSPARENCIA EN APOYOS Y CONTRATOS

Ante los cuestionamientos sobre la falta de claridad en los montos, la mandataria afirmó que no existe inconveniente en transparentar la información relacionada con la ayuda a Cuba. Señaló que pueden hacerse públicos los porcentajes destinados a ayuda humanitaria y aquellos correspondientes a contratos de venta.

Sheinbaum subrayó que la transparencia no representa un problema para su gobierno y que los datos sobre precios, volúmenes y condiciones pueden darse a conocer. Enfatizó que lo relevante es entender que el respaldo a Cuba no es improvisado ni discrecional.

Para la presidenta, el énfasis debe estar en explicar el contexto histórico de esta política exterior y no en generar sospechas infundadas. Reiteró que la cooperación internacional de México se ha guiado por principios constantes, más allá de coyunturas políticas.

ABASTO GARANTIZADO Y SIN IMPACTO EN PRECIOS

Uno de los puntos que Sheinbaum quiso dejar claros es que la ayuda a Cuba no ha afectado el abasto de petróleo, gasolina ni combustibles en México. Aseguró que el suministro nacional está garantizado y que no se han registrado incrementos en los precios, contrario a lo que se había especulado.

La mandataria destacó que el país cuenta con capacidad suficiente para cubrir sus necesidades energéticas y, al mismo tiempo, cumplir con compromisos internacionales. En este sentido, rechazó que exista un conflicto entre la política exterior y el bienestar interno.

Finalmente, insistió en que lo esencial es que la ciudadanía conozca que el apoyo a Cuba es una práctica de largo plazo. “Lo importante es que se sepa que es una ayuda que se viene dando desde hace tiempo”, concluyó.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA RELACIÓN MÉXICO–CUBA

• La cooperación bilateral existe desde hace décadas

• La ayuda no inició con el actual gobierno

• México mantiene abasto suficiente de combustibles

• La política exterior prioriza continuidad histórica

En síntesis, Claudia Sheinbaum defendió la ayuda a Cuba como una política de Estado, reiteró la disposición a la transparencia y afirmó que el debate responde más a intereses políticos que a una preocupación real del pueblo mexicano.