Sheinbaum desconoce cargos de EU contra mexicanos acusados de fraude electoral

Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria fue cuestionada sobre si tenía información del caso y respondió: “No tenía conocimiento. Si Roberto puede informar”.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no tenía conocimiento de los cargos presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ( DOJ ) contra 63 extranjeros por presuntos delitos electorales, entre ellos varios mexicanos señalados por votar ilegalmente o registrarse como ciudadanos estadounidenses sin serlo.

El anuncio del DOJ se dio a conocer el lunes e incluye imputaciones por voto ilegal y registro fraudulento de electores. Entre las conductas señaladas se encuentran declarar falsamente tener la ciudadanía estadounidense para registrarse o votar, así como presentar de manera fraudulenta una solicitud de registro electoral en otro estado.

¿DE QUÉ ACUSAN A LOS MEXICANOS SEÑALADOS POR ESTADOS UNIDOS?

De acuerdo con los reportes sobre el caso, entre las personas acusadas hay mexicanos que residen en distintos estados de Estados Unidos.

Los nombres difundidos incluyen a Diego Benavides Rodríguez, de 29 años; José Vásquez-Mendoza, de 51; y Karen Hinojosa-Martínez, de 37, quienes enfrentan cargos en Texas.

También aparecen Saida Adali Hirachete Olivarez, César Sánchez Correa, Krystel Capi Valle y Juan Manuel Gudino, identificados como residentes permanentes, así como Benito Covarrubias Iniguez, señalado como indocumentado.

Sin embargo, existe una discrepancia en el número de mexicanos involucrados. La nota original de la agencia EFE detalla tres casos en Texas, mientras que otros reportes elevan la cifra a entre siete y ocho personas de nacionalidad mexicana.

Por ello, el número exacto de mexicanos acusados no está claramente establecido en la información difundida.

EU ACUSA A CIUDADANOS DE VARIOS PAÍSES POR VOTO ILEGAL

Los cargos presentados por el Departamento de Justicia también involucran a personas originarias de otros países de América Latina, así como de Canadá, Europa, Asia y África.

Entre los casos mencionados se encuentra el de Patricia Elena Valencia Cardona, de 56 años y nacionalidad colombiana, acusada en Carolina del Norte de afirmar falsamente que era ciudadana estadounidense para registrarse y votar, además de emitir un sufragio siendo extranjera.

En ese mismo estado enfrentan cargos la argentina Yamila Avalos y el cubano Juan Florencio Ramos.

Por otra parte, en Tennessee fue acusada la hondureña Mariela Elizabeth Ávila Ortiz, por presuntamente votar en las elecciones de 2024.

Las imputaciones corresponden a acusaciones presentadas por las autoridades estadounidenses y no representan sentencias condenatorias. Las personas señaladas mantienen la presunción de inocencia mientras no se determine su responsabilidad ante un tribunal.