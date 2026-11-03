Sheinbaum desconoce cargos de EU contra mexicanos acusados de fraude electoral

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    Sheinbaum desconoce cargos de EU contra mexicanos acusados de fraude electoral
    Claudia Sheinbaum afirmó que no tenía información sobre los mexicanos señalados por presuntos delitos electorales en Estados Unidos. Cuartoscuro

El Departamento de Justicia imputó a 63 extranjeros por presunto fraude electoral; entre ellos hay mexicanos, pero la cifra exacta no está clara.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no tenía conocimiento de los cargos presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) contra 63 extranjeros por presuntos delitos electorales, entre ellos varios mexicanos señalados por votar ilegalmente o registrarse como ciudadanos estadounidenses sin serlo.

Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria fue cuestionada sobre si tenía información del caso y respondió: “No tenía conocimiento. Si Roberto puede informar”.

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El anuncio del DOJ se dio a conocer el lunes e incluye imputaciones por voto ilegal y registro fraudulento de electores. Entre las conductas señaladas se encuentran declarar falsamente tener la ciudadanía estadounidense para registrarse o votar, así como presentar de manera fraudulenta una solicitud de registro electoral en otro estado.

¿DE QUÉ ACUSAN A LOS MEXICANOS SEÑALADOS POR ESTADOS UNIDOS?

De acuerdo con los reportes sobre el caso, entre las personas acusadas hay mexicanos que residen en distintos estados de Estados Unidos.

Los nombres difundidos incluyen a Diego Benavides Rodríguez, de 29 años; José Vásquez-Mendoza, de 51; y Karen Hinojosa-Martínez, de 37, quienes enfrentan cargos en Texas.

También aparecen Saida Adali Hirachete Olivarez, César Sánchez Correa, Krystel Capi Valle y Juan Manuel Gudino, identificados como residentes permanentes, así como Benito Covarrubias Iniguez, señalado como indocumentado.

Sin embargo, existe una discrepancia en el número de mexicanos involucrados. La nota original de la agencia EFE detalla tres casos en Texas, mientras que otros reportes elevan la cifra a entre siete y ocho personas de nacionalidad mexicana.

Por ello, el número exacto de mexicanos acusados no está claramente establecido en la información difundida.

EU ACUSA A CIUDADANOS DE VARIOS PAÍSES POR VOTO ILEGAL

Los cargos presentados por el Departamento de Justicia también involucran a personas originarias de otros países de América Latina, así como de Canadá, Europa, Asia y África.

Entre los casos mencionados se encuentra el de Patricia Elena Valencia Cardona, de 56 años y nacionalidad colombiana, acusada en Carolina del Norte de afirmar falsamente que era ciudadana estadounidense para registrarse y votar, además de emitir un sufragio siendo extranjera.

En ese mismo estado enfrentan cargos la argentina Yamila Avalos y el cubano Juan Florencio Ramos.

Por otra parte, en Tennessee fue acusada la hondureña Mariela Elizabeth Ávila Ortiz, por presuntamente votar en las elecciones de 2024.

Las imputaciones corresponden a acusaciones presentadas por las autoridades estadounidenses y no representan sentencias condenatorias. Las personas señaladas mantienen la presunción de inocencia mientras no se determine su responsabilidad ante un tribunal.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA REPORTA AUMENTO DE ACUSACIONES POR FRAUDE ELECTORAL

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, sostuvo que el anuncio representa el mayor incremento en detenciones por fraude electoral desde que Donald Trump regresó a la presidencia.

La presentación de los 63 casos forma parte de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense para investigar presuntas irregularidades en los procesos de votación y registro electoral.

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De acuerdo con el Departamento de Justicia, durante las últimas nueve semanas se han presentado cargos contra 195 extranjeros en 25 estados por delitos relacionados con el voto y el registro electoral ilegales.

Mientras tanto, Claudia Sheinbaum señaló que no contaba con información sobre las imputaciones contra los mexicanos mencionados, luego de ser cuestionada sobre el anuncio de las autoridades estadounidenses.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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