Sheinbaum habla sobre la salida de Adán Augusto de la coordinación de Morena

México
2 febrero 2026
    Sheinbaum habla sobre la salida de Adán Augusto de la coordinación de Morena
    Claudia Sheinbaum habló en su conferencia matutina sobre la renuncia de Adán Augusto López Hernández como coordinador de Morena en el Senado de la República. VANGAURDIA

Claudia Sheinbaum explicó que Adán Augusto López dejó la coordinación de Morena en el Senado para integrarse al trabajo territorial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo se refirió este lunes, durante su conferencia de prensa matutina, a la salida de Adán Augusto López Hernández como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, decisión que fue anunciada públicamente el domingo 1 de febrero.

López Hernández ocupaba ese cargo desde el inicio de la actual Legislatura, función que incluía también la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), uno de los órganos clave en la conducción de los trabajos legislativos.

TE PUEDE INTERESAR: Por escándalos, Adán Augusto se hace a un lado

ADÁN AUGUSTO INFORMÓ A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN SU INTENCIÓN DE RENUNCIAR

Al ser cuestionada sobre el tema, la presidenta explicó que la decisión ya era conocida con antelación dentro del gobierno federal. Detalló que el senador informó previamente a la Secretaría de Gobernación sobre su intención de dejar la coordinación parlamentaria para integrarse a tareas de carácter político-partidista.

“Le informó a la Secretaría de Gobernación hace unos días eh y sabíamos pues que se iba a integrar al trabajo territorial de de Morena. Entonces, le informó a la Secretaría de Gobernación y tomaron la decisión, entiendo que ayer”, expresó la mandataria.

CLAUDIA SHEINBAUM DECLARA QUE ADÁN AUGUSTO HACÍA MÁS FALTA EN MORENA

Ante la pregunta sobre si consideraba acertada la decisión de Adán Augusto López Hernández, la presidenta señaló que se trata de una determinación personal del legislador y subrayó su aportación al movimiento político.

“Digamos hace más falta en Morena que como operador. Eso es de una decisión de él y y eh, pues, siempre va a ayudar”, afirmó.

CLAUDIA SHEINBAUM DESCARTA OFRECERLE UNA EMBAJADA A ADÁN AUGUSTO

Durante la conferencia, también se le cuestionó sobre la posibilidad de que el senador pudiera ser considerado para una representación diplomática, como una embajada. La presidenta descartó esa opción y reiteró que la salida respondió a una invitación del partido y a una decisión ya definida.

“No, él tomó la decisión de y el partido de invitarlo. Eso fue lo que nos informó”, respondió.

EL ENFOQUE POLÍTICO DE ADÁN AUGUSTO TRAS DEJAR LA COORDINACIÓN

Con su salida de la coordinación parlamentaria, Adán Augusto López Hernández informó que concentrará su actividad en el trabajo político con miras al proceso electoral de 2027. De acuerdo con lo expresado ante medios, su labor estará enfocada en tareas de organización territorial y fortalecimiento partidista.

El senador indicó que su prioridad será recorrer distintas regiones del país para consolidar la presencia de Morena en zonas estratégicas desde el punto de vista electoral.

TE PUEDE INTERESAR: Presuntos asesinos de familiares de Mario Delgado, fueron abatidos en Colima

Entre los territorios en los que centrará su actividad destaca la Cuarta Circunscripción, que agrupa a entidades con alto peso político y electoral, entre ellas la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Según explicó, el objetivo de estos recorridos será reforzar la estructura territorial del partido y contribuir a la organización política de cara a los próximos comicios federales y locales.

