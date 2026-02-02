Sheinbaum habla sobre la salida de Adán Augusto de la coordinación de Morena

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo se refirió este lunes, durante su conferencia de prensa matutina, a la salida de Adán Augusto López Hernández como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, decisión que fue anunciada públicamente el domingo 1 de febrero. López Hernández ocupaba ese cargo desde el inicio de la actual Legislatura, función que incluía también la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), uno de los órganos clave en la conducción de los trabajos legislativos. TE PUEDE INTERESAR: Por escándalos, Adán Augusto se hace a un lado

ADÁN AUGUSTO INFORMÓ A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN SU INTENCIÓN DE RENUNCIAR Al ser cuestionada sobre el tema, la presidenta explicó que la decisión ya era conocida con antelación dentro del gobierno federal. Detalló que el senador informó previamente a la Secretaría de Gobernación sobre su intención de dejar la coordinación parlamentaria para integrarse a tareas de carácter político-partidista. “Le informó a la Secretaría de Gobernación hace unos días eh y sabíamos pues que se iba a integrar al trabajo territorial de de Morena. Entonces, le informó a la Secretaría de Gobernación y tomaron la decisión, entiendo que ayer”, expresó la mandataria. CLAUDIA SHEINBAUM DECLARA QUE ADÁN AUGUSTO HACÍA MÁS FALTA EN MORENA Ante la pregunta sobre si consideraba acertada la decisión de Adán Augusto López Hernández, la presidenta señaló que se trata de una determinación personal del legislador y subrayó su aportación al movimiento político. “Digamos hace más falta en Morena que como operador. Eso es de una decisión de él y y eh, pues, siempre va a ayudar”, afirmó.