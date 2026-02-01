Presuntos asesinos de familiares de Mario Delgado, fueron abatidos en Colima
Las autoridades estatales informaron que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio y conforme a los principios de perspectiva de género
Tres presuntos responsables del asesinato de la prima y la tía del secretario de Educación Pública (SEP) federal, Mario Delgado, fueron abatidos durante un enfrentamiento armado con fuerzas de seguridad en el municipio de Villa de Álvarez, Colima; en los hechos, un agente de la Fiscalía estatal resultó herido, aunque se reporta fuera de peligro.
El tiroteo ocurrió la tarde del sábado, cuando autoridades estatales y federales realizaban investigaciones por el doble homicidio de las dos mujeres, ocurrido horas antes en la colonia Placetas Estadio, en el municipio de Colima, informó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.
Como parte de las indagatorias y con apoyo del monitoreo del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), se logró identificar el vehículo presuntamente utilizado en el crimen, así como a algunos de los implicados.
Con esta información se implementó un operativo de búsqueda que permitió localizar un automóvil Chevrolet Groove, color azul claro, estacionado afuera de un domicilio en la colonia Punta Diamante, en Villa de Álvarez. Al acercarse al lugar, los elementos de seguridad fueron atacados con disparos de arma de fuego, lo que desató el enfrentamiento en el que los tres agresores murieron.
Tras acordonar la zona, las autoridades realizaron una inspección en el inmueble, donde aseguraron armas y diversos indicios que coinciden con la información obtenida del análisis de videograbaciones vinculadas con el doble homicidio.
Las autoridades estatales informaron que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio y conforme a los principios de perspectiva de género.