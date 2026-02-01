Presuntos asesinos de familiares de Mario Delgado, fueron abatidos en Colima

Tres presuntos responsables del asesinato de la prima y la tía del secretario de Educación Pública (SEP) federal, Mario Delgado, fueron abatidos durante un enfrentamiento armado con fuerzas de seguridad en el municipio de Villa de Álvarez, Colima; en los hechos, un agente de la Fiscalía estatal resultó herido, aunque se reporta fuera de peligro.

El tiroteo ocurrió la tarde del sábado, cuando autoridades estatales y federales realizaban investigaciones por el doble homicidio de las dos mujeres, ocurrido horas antes en la colonia Placetas Estadio, en el municipio de Colima, informó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

Como parte de las indagatorias y con apoyo del monitoreo del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), se logró identificar el vehículo presuntamente utilizado en el crimen, así como a algunos de los implicados.