Por escándalos, Adán Augusto se hace a un lado

CDMX.- Luego de meses de críticas y señalamientos de presuntos nexos delictivos, enriquecimiento y malos manejos administrativos en el Senado, Adán Augusto López Hernández anunció su decisión de renunciar a la coordinación del grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta, por lo que, sin dejar su escaño, hará “trabajo territorial y de organización político partidista” rumbo a la elección 2027.

El tabasqueño, quien asumió el cargo en septiembre de 2024, convocó a sus compañeros morenistas a una reunión plenaria a puerta cerrada a las 8:30 de la mañana de ayer en la vieja casona de Xicoténcatl, sede alterna del Senado, como cada inicio de periodo ordinario de sesiones.

López Hernández fue de los primeros en llegar a la cita. Ataviado con gabardina y bufanda, ingresó en punto de las 8 a la que hasta ayer fue su oficina en ese histórico recinto.

Con muy pocos comentó la decisión que había tomado. Sólo la conocían quienes integran su círculo más cercano. Conforme fueron llegando, los senadores tomaron su asiento en el patio central de Xicoténcatl, minutos después Adán Augusto López dio la orden de que salieran del lugar los asesores, empleados y personal de apoyo del Senado.

Hasta entonces, “encerrados a piedra y lodo”, con vallas metálicas alrededor del recinto, y antes de que llegara la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el exgobernador de Tabasco anunció su decisión, que tomó por sorpresa a algunos.Varios legisladores hicieron uso del micrófono. Hubo quienes manifestaron su extrañeza por este anuncio, pero todos hicieron un reconocimiento a la labor de López Hernández al frente del grupo.

Únicamente dos senadores, Gerardo Fernández Noroña y Oscar Cantón Zetina, se expresaron en contra de la salida del tabasqueño de la coordinación parlamentaria.”No me gusta la decisión, no estoy de acuerdo, pero entiendo las cosas”, expresó Fernández Noroña, de acuerdo con lo dicho por asistentes a la reunión.

Adán Augusto propuso como su sucesor a Ignacio Mier Velazco, quien hasta ayer fungía como vicecoordinador de la bancada, lo cual fue respaldado por unanimidad, por lo que de inmediato asumió el liderazgo de la fracción parlamentaria.

Consumados los hechos, se permitió el acceso de los reporteros para una rueda de prensa en la que se confirmarían los rumores que ya circulaban.

López Hernández aclaró que no solicitará licencia y continuará dentro de la bancada mayoritaria “como un senador más”, aunque la mayor parte del tiempo lo dedicará a recorrer territorio, ya que fue designado por Morena como coordinador político en la Cuarta Circunscripción, que abarca la Ciudad de México y los estados de Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, pero además se le asignó el Estado de México.

Con rostro adusto, dijo ser un “político profesional”, y afirmó que su ciclo al frente de la coordinación se cumplió tras lograr la construcción de una mayoría calificada, consolidar el llamado Plan C y mantener un grupo parlamentario unido y fortalecido, en alianza con los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo.

“Soy un soldado más de la Cuarta Transformación y, por ende, estaré haciendo trabajo legislativo los días que corresponde estar; pero voy a hacer también trabajo territorial que requiere de todos nuestros esfuerzos, nuestra entrega, nuestros compromisos, y yo a este movimiento no lo voy a fallar nunca, siempre he estado ahí cuando se me ha requerido y lo seguiré haciendo”, recalcó.

A la pregunta de si su decisión estuvo relacionada con presuntos escándalos mediáticos, incluyendo señalamientos sobre sus ingresos o los supuestos vínculos de su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, con el grupo criminal La Barredora, Adán Augusto aseguró que la determinación fue tomada en las últimas horas y respondió a una evaluación política interna.

También se le preguntó si había tenido comunicación con la presidenta Claudia Sheinbaum para tomar su decisión, a lo que respondió: “hablé con quien tenía que hablar estas cosas”, y negó que su salida se deba a presiones externas.

Además, descartó versiones sobre una posible designación como embajador, y subrayó que no dejará el Senado ni el grupo parlamentario de Morena. “Prefiero estar en tierra, en todo el país, ayudando al fortalecimiento del movimiento, que pensar en ser parte del cuerpo diplomático”, sostuvo.

Minutos después, ya con Ignacio Mier a la cabeza, los senadores desayunaron con Rosa Icela Rodríguez, quien reconoció la labor del senador tabasqueño.

Consultados al salir de la plenaria, senadores consideraron “que se veía venir” este cambio, pues la permanencia de Adán Augusto “era insostenible”. Uno de los legisladores —que pidió omitir su nombre— dijo que “este es un primer paso, pero es un hecho que en las próximas semanas dejará su escaño” en el Senado.

El expanista Javier Corral dijo que “todos fuimos reconociendo en el ambiente algunos signos” de que se venía un cambio en la coordinación. “El propio retraimiento de Adán en este mes fue el principal signo”.