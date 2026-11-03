Gobierno de Sheinbaum reporta aumento salarial para 565 mil trabajadores del IMSS y anuncia nuevas contrataciones y mejoras hospitalarias

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comenzó a reflejar el incremento salarial acordado para sus trabajadores, informó su director general, Zoé Robledo, quien también presentó los avances de las acciones emprendidas para mejorar los servicios médicos y las condiciones laborales dentro del organismo. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada este martes en Palacio Nacional, el funcionario detalló que el aumento salarial fue del 8 por ciento, de los cuales cuatro puntos corresponden al salario tabular.

El ajuste fue depositado entre el 27 y el 28 de octubre a 565 mil trabajadores en activo, mientras que 370 mil jubilados y pensionados recibieron el incremento el pasado 1 de noviembre. En materia laboral, Robledo informó que se ha avanzado en la basificación de 10 mil 939 empleados y en la contratación de 2 mil 500 médicos especialistas. De las nuevas plazas, mil 600 estarán destinadas directamente a los servicios de urgencias, con el propósito de reforzar la atención en esta área. El titular del IMSS también dio cuenta de las inversiones en infraestructura y equipamiento médico. Entre las adquisiciones mencionó 67 mastógrafos que ya se encuentran en funcionamiento, además de aceleradores lineales y tomógrafos para fortalecer la capacidad de diagnóstico y tratamiento de los hospitales. A estas medidas se suman la compra de unidades médicas móviles, equipamiento no médico y trabajos de mantenimiento en distintas instalaciones. Asimismo, anunció la modernización de 63 elevadores hospitalarios, cuya instalación comenzará tras concluir el proceso de adjudicación. De estos equipos, 61 fueron adquiridos directamente a la empresa Kone. Para agilizar las reparaciones, explicó que cada director y directora de hospital recibió una cuenta específica con recursos destinados a atender las necesidades de mantenimiento de sus respectivas unidades.

MEDICAMENTOS Y ATENCIÓN HOSPITALARIA Respecto al abasto de medicamentos, Robledo destacó que las medidas contemplan tanto el suministro a las farmacias como la disponibilidad de insumos dentro de los propios hospitales. En este rubro también se destinaron 88 millones de pesos para la adquisición de material de curación. El funcionario señaló que se realizaron compras adicionales para sustituir los insumos de proveedores que incumplieron con sus compromisos, particularmente aquellos destinados a surtir las recetas en farmacia. Entre los medicamentos prioritarios mencionó los utilizados para tratar diabetes, enfermedades cardiovasculares e hipertensión, padecimientos que concentran una parte importante de la atención médica del instituto. Además, indicó que 98 hospitales ya cuentan con una señalización en sus farmacias para identificar el surtimiento completo de las recetas. AMPLIARÁN CONSULTAS PARA REDUCIR EL REZAGO Otro de los objetivos es disminuir el rezago en cirugías y consultas de especialidad. Para ello, el IMSS implementará jornadas extraordinarias que permitirán ampliar los horarios de atención. A partir del 15 de noviembre comenzarán las consultas nocturnas y durante los fines de semana. Posteriormente, el 1 de diciembre entrará en funcionamiento un sistema denominado gemelo digital, mediante el cual se digitalizará la agenda de consultas de especialidad para evitar que los pacientes pierdan sus citas durante ese mes. Finalmente, Robledo mencionó que también se habilitará un mecanismo de consulta telefónica para que los familiares puedan conocer el estado de salud de sus seres queridos mientras permanecen hospitalizados. Las medidas forman parte de un programa de 12 acciones que el IMSS pretende desarrollar en un periodo de 120 días. Hasta el momento, siete de ellas presentan avances, de acuerdo con el balance presentado por su director general.

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