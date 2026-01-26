Sheinbaum lanza el Mundial Social... anuncia más de 74 mundialitos en todo México

El programa contempla 74 mundialitos y copas que se desarrollarán durante todo 2026 en escuelas, barrios, centros de salud, centros de trabajo y espacios públicos , con alcance en los 32 estados del país .

Durante La Mañanera del Pueblo , la presidenta Claudia Sheinbaum presentó oficialmente el Mundial Social México 2026 , una iniciativa sin precedentes que combina deporte, comunidad y salud en el contexto del próximo Mundial de la FIFA.

Sheinbaum subrayó que el objetivo es que el Mundial no se limite a los estadios sede, sino que se convierta en una experiencia colectiva que fortalezca la convivencia, promueva hábitos saludables y detecte talento deportivo desde edades tempranas.

INSCRIPCIONES Y EJES DEL PROGRAMA SOCIAL

Las inscripciones estarán disponibles a partir de febrero, a través de instituciones como la SEP, Conade, Secretaría de las Mujeres, IMSS, IMJUVE y los gobiernos estatales y municipales. La coordinación interinstitucional permitirá una cobertura nacional amplia y ordenada.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que el Mundial Social se estructura en 10 ejes de acción, que incluyen torneos escolares, comunitarios, femeniles, juveniles, paralímpicos y para adultos mayores, además de actividades culturales y de recuperación de espacios públicos.

Este enfoque integral busca que el deporte sea una herramienta para la promoción de la paz, la inclusión social y la reconstrucción del tejido comunitario en distintas regiones del país.

COPAS NACIONALES Y DETECCION DE TALENTO

El secretario de Educación, Mario Delgado, anunció que la Copa Nacional Escolar será el eje central del programa y está proyectada como el campeonato escolar de fútbol más grande del mundo, con finales en el Estadio Olímpico Universitario en junio de 2026.

Por su parte, Rommel Pacheco, titular de Conade, informó que se crearán seis copas nacionales permanentes, conectadas entre sí como un sistema continuo de detección de talento, desde la infancia hasta la adultez.

Este modelo permitirá identificar habilidades deportivas de manera temprana y dar seguimiento a jóvenes con potencial competitivo, fortaleciendo el desarrollo del fútbol mexicano a largo plazo.

DATOS CLAVE DEL MUNDIAL SOCIAL

· 74 mundialitos y copas durante 2026

· Más de 22 millones de niñas, niños y adolescentes convocados

· Participación en los 32 estados del país

· Torneos en escuelas, barrios y centros laborales

· Sistema nacional de detección de talento

· Finales en sedes emblemáticas como el Estadio Olímpico Universitario

LAS SEIS COPAS NACIONALES ANUNCIADAS

· Copa Escolar

· Copa Conade

· Copa de Barrio

· Copa Paralímpica

· Copa de los Trabajadores

· Copa Edad de Oro

DATOS CURIOSOS DEL PROGRAMA

· Incluye fútbol adaptado y modalidades recreativas· Participan niñas, niños, jóvenes y adultos mayores

· El IMSS organizará mundialitos con reglas innovadoras

· Habrá un Mundialito de Robótica con sede en el IPN

En conjunto, el Mundial Social México 2026 representa una apuesta ambiciosa del gobierno federal para convertir el Mundial en un motor de cohesión social, inclusión y desarrollo deportivo, llevando el espíritu del fútbol a cada comunidad del país.