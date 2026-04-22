Sheinbaum llamará a Maru Campos por participación de agentes de la CIA en Chihuahua

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México
/ 22 abril 2026
    Sheinbaum llamará a Maru Campos por participación de agentes de la CIA en Chihuahua
    Claudia Sheinbaum anunció que se comunicará con la gobernadora de Chihuahua para esclarecer la presencia de agentes estadounidenses en un operativo sin aval federal. VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum buscará hablar con la gobernadora de Chihuahua tras la presunta participación de agentes de la CIA sin autorización federal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que buscará establecer comunicación con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para abordar el caso relacionado con la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo en la entidad.

El tema ha generado atención luego de reportes sobre la presencia de elementos extranjeros, incluso con saldo de agentes fallecidos. La mandataria federal señaló que se trata de un asunto que requiere claridad y coordinación entre niveles de gobierno.

Como primer paso, Sheinbaum explicó que intentará contactar a la gobernadora vía telefónica para acordar una reunión formal. Mientras tanto, instruyó a Rosa Icela Rodríguez a mantener comunicación con autoridades estatales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobierno-federal-no-tenia-conocimiento-de-que-agentes-de-la-cia-participaban-en-operativo-en-chihuahua-sheinbaum-LL20186951

SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL

Durante su posicionamiento, la presidenta fue clara al afirmar que el gabinete de seguridad no tenía registro ni autorización sobre la participación de agentes de Estados Unidos en el operativo.

La falta de notificación, explicó, rompe con los protocolos establecidos para este tipo de acciones, donde la coordinación institucional es obligatoria, especialmente cuando se trata de actores internacionales.

“Lo importante es que no tenían autorización... aunque hubiera sido capacitación, tiene que pasar por el gobierno federal”, subrayó, enfatizando la importancia de respetar los canales oficiales.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL CON LÍMITES

Sheinbaum reiteró que México mantiene colaboración con agencias extranjeras en temas de seguridad, pero bajo reglas claras que priorizan la soberanía nacional. Este tipo de cooperación, explicó, se limita a intercambio de información o apoyo técnico.

En ese sentido, recordó que cualquier intervención o participación de agentes extranjeros debe cumplir con lo establecido en la Constitución y en la Ley de Seguridad Nacional.

Además, destacó que la coordinación en estos casos debe realizarse a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como parte de los mecanismos formales entre países.

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CASO

El gobierno federal mantiene seguimiento al caso mientras se esclarecen los hechos y se determina el alcance de la participación extranjera en el operativo. La comunicación con autoridades estatales será clave para avanzar en la investigación.

El episodio ha puesto sobre la mesa la relevancia de los protocolos en materia de seguridad nacional, así como la necesidad de mantener coordinación efectiva entre niveles de gobierno.

En este contexto, la posible reunión entre Sheinbaum y la gobernadora de Chihuahua podría marcar el siguiente paso para clarificar responsabilidades y reforzar los mecanismos institucionales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-presenta-el-abc-de-las-emociones-para-atender-salud-mental-en-adolescentes-EL20186741

DATOS CURIOSOS

• La participación de agentes extranjeros en México está regulada por la Ley de Seguridad Nacional

• La Secretaría de Relaciones Exteriores es el canal oficial para acuerdos internacionales

• Operativos sin autorización federal pueden generar implicaciones legales y diplomáticas

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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