Sheinbaum llamará a Maru Campos por participación de agentes de la CIA en Chihuahua

El tema ha generado atención luego de reportes sobre la presencia de elementos extranjeros, incluso con saldo de agentes fallecidos. La mandataria federal señaló que se trata de un asunto que requiere claridad y coordinación entre niveles de gobierno.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , anunció que buscará establecer comunicación con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para abordar el caso relacionado con la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo en la entidad.

Como primer paso, Sheinbaum explicó que intentará contactar a la gobernadora vía telefónica para acordar una reunión formal. Mientras tanto, instruyó a Rosa Icela Rodríguez a mantener comunicación con autoridades estatales.

SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL

Durante su posicionamiento, la presidenta fue clara al afirmar que el gabinete de seguridad no tenía registro ni autorización sobre la participación de agentes de Estados Unidos en el operativo.

La falta de notificación, explicó, rompe con los protocolos establecidos para este tipo de acciones, donde la coordinación institucional es obligatoria, especialmente cuando se trata de actores internacionales.

“Lo importante es que no tenían autorización... aunque hubiera sido capacitación, tiene que pasar por el gobierno federal”, subrayó, enfatizando la importancia de respetar los canales oficiales.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL CON LÍMITES

Sheinbaum reiteró que México mantiene colaboración con agencias extranjeras en temas de seguridad, pero bajo reglas claras que priorizan la soberanía nacional. Este tipo de cooperación, explicó, se limita a intercambio de información o apoyo técnico.

En ese sentido, recordó que cualquier intervención o participación de agentes extranjeros debe cumplir con lo establecido en la Constitución y en la Ley de Seguridad Nacional.

Además, destacó que la coordinación en estos casos debe realizarse a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como parte de los mecanismos formales entre países.

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CASO

El gobierno federal mantiene seguimiento al caso mientras se esclarecen los hechos y se determina el alcance de la participación extranjera en el operativo. La comunicación con autoridades estatales será clave para avanzar en la investigación.

El episodio ha puesto sobre la mesa la relevancia de los protocolos en materia de seguridad nacional, así como la necesidad de mantener coordinación efectiva entre niveles de gobierno.

En este contexto, la posible reunión entre Sheinbaum y la gobernadora de Chihuahua podría marcar el siguiente paso para clarificar responsabilidades y reforzar los mecanismos institucionales.