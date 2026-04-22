Sheinbaum presenta el ‘ABC de las Emociones’ para atender salud mental en adolescentes

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México
/ 22 abril 2026
    Sheinbaum presenta el ‘ABC de las Emociones’ para atender salud mental en adolescentes
    El gobierno federal impulsa una estrategia integral para atender la salud emocional de jóvenes, con acciones en escuelas, familias y comunidades tras el impacto de la pandemia. VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum presenta el “ABC de las Emociones”, un plan nacional para atender la salud mental de adolescentes en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el Plan Nacional de Salud Mental “ABC de las Emociones”, una estrategia enfocada en adolescentes de entre 14 y 18 años. El objetivo es atender de forma preventiva problemas como ansiedad, depresión y violencia, en un contexto marcado por cambios sociales recientes.

El anuncio se realizó durante La Mañanera del Pueblo, donde autoridades federales explicaron que el programa busca responder a los efectos que dejó la pandemia de COVID-19, así como al impacto del uso intensivo de redes sociales en la vida diaria de los jóvenes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/el-10-de-los-adolescentes-en-mexico-reporta-malestar-psicologico-secretaria-de-salud-DL20186476

En este sentido, el plan apuesta por una intervención integral que combine acciones institucionales con el acompañamiento cercano de escuelas y familias, colocando la salud emocional como un eje central del desarrollo juvenil.

ESTRATEGIA PREVENTIVA Y ACCIONES CONCRETAS

La coordinadora en la Subsecretaría de Prevención a las Violencias, Mariana Pérez Gay Rossbach, detalló que la iniciativa incluye campañas de sensibilización, materiales de apoyo para estudiantes y docentes, así como brigadas comunitarias que buscarán fortalecer redes de apoyo.

“El objetivo es que las y los jóvenes sepan que no están solos, que existen herramientas para cuidarse y siempre pueden pedir ayuda”, subrayó, al destacar el enfoque preventivo del programa.

Entre las medidas anunciadas también se encuentra la habilitación de líneas de atención disponibles las 24 horas, incluyendo contacto vía telefónica y WhatsApp, además de espacios comunitarios con actividades deportivas, culturales y acompañamiento psicológico.

LAS ESCUELAS COMO EJE DEL PROGRAMA

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que las escuelas serán el núcleo de esta estrategia. La propuesta contempla integrar la educación socioemocional como parte fundamental del proceso formativo.

“Durante años se dejó de lado la educación emocional; hoy reconocemos que somos seres emocionales y que los jóvenes deben aprender a identificar, comprender y regular lo que sienten”, afirmó.

Como parte de esta implementación, se destinará una hora semanal en secundarias y bachilleratos para actividades enfocadas en la reflexión, la convivencia y el desarrollo de habilidades emocionales.

PARTICIPACIÓN DE FAMILIAS Y COMUNIDAD

El programa también incorpora a madres, padres y cuidadores como actores clave. La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Hogla Rodríguez Mora, destacó que se realizarán asambleas y capacitaciones para fortalecer el acompañamiento en casa.

“El reto es abrir la conversación sobre emociones en la escuela y en casa, escuchar a los jóvenes y acompañarlos”, señaló, al enfatizar la importancia del diálogo familiar en el bienestar emocional.

Por su parte, Yerania Enríquez López, titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, informó que se desplegarán 300 brigadas en todo el país para atender directamente a estudiantes en temas como violencia digital y autocuidado.

CONTEXTO Y RETOS TRAS LA PANDEMIA

La coordinadora de Asuntos Intergubernamentales, Leticia Ramírez Amaya, subrayó que la salud mental juvenil se volvió una prioridad tras el impacto del COVID-19, que elevó los niveles de estrés, ansiedad y depresión en este sector.

Además, se anunció el fortalecimiento de espacios comunitarios como “México Imparable”, concebidos como entornos seguros donde los jóvenes puedan recibir orientación y apoyo emocional.

“El mensaje es claro: las y los jóvenes en México no están solos; hay una red institucional para acompañarlos”, afirmó, en un contexto donde la atención a la salud mental se posiciona como uno de los principales desafíos sociales.

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DATOS CURIOSOS

• El programa “ABC de las Emociones” está dirigido específicamente a jóvenes de 14 a 18 años

• Se implementará una hora semanal de educación socioemocional en escuelas públicas

• Se desplegarán 300 brigadas para atención directa en todo el país

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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