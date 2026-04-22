Gobierno Federal no tenía conocimiento de que agentes de la CIA participaban en operativo en Chihuahua: Sheinbaum

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México
/ 22 abril 2026
    Gobierno Federal no tenía conocimiento de que agentes de la CIA participaban en operativo en Chihuahua: Sheinbaum
    Claudia Sheinbaum advierte que la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua no fue autorizada por el gobierno federal. VANGUARDIA/ARCHIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la posible intervención de agentes extranjeros en un operativo en Chihuahua es un hecho grave que debe esclarecerse conforme a la ley

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encendió el debate tras referirse a la presunta participación de agentes extranjeros en un operativo de seguridad en Chihuahua. De acuerdo con la mandataria, se trata de un hecho grave que debe investigarse a fondo, especialmente por las implicaciones legales y de soberanía.

Los reportes apuntan a que personas vinculadas a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos habrían intervenido en el desmantelamiento de un laboratorio, sin que existiera una notificación previa al gobierno federal. Este punto ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de coordinación en materia de seguridad.

El tema no es menor. En un contexto donde la cooperación bilateral es constante, la presencia de elementos extranjeros en territorio nacional sin claridad institucional abre una discusión sobre los límites y alcances de dicha colaboración.

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SIN AVISO NI AUTORIZACIÓN

Durante su posicionamiento, Sheinbaum fue enfática al señalar que ninguna instancia federal, incluida la Secretaría de la Defensa Nacional, tenía conocimiento de la presencia de estos agentes en el operativo.

“El Gobierno Federal no tenía conocimiento de que agentes de la CIA participaban en operativo en Chihuahua”, mencionó la mandataria.

La mandataria subrayó que existen protocolos claros que deben seguirse en este tipo de acciones, particularmente cuando involucran a autoridades extranjeras. La falta de comunicación, dijo, rompe con los procedimientos establecidos.

“En materia de seguridad, cualquier relación con el gobierno de Estados Unidos tiene que pasar necesariamente por el gobierno federal”, enfatizó, dejando clara la postura institucional frente a este tipo de situaciones.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL BAJO REGLAS

La presidenta reiteró que México mantiene una relación de cooperación con Estados Unidos, pero bajo condiciones específicas que respetan la soberanía nacional. Esta colaboración, explicó, se centra en el intercambio de información, inteligencia y, en algunos casos, apoyo técnico.

Sin embargo, marcó un límite claro respecto a la participación directa en operativos. “Nosotros no aceptamos la participación en campos operativos; eso está claramente establecido”, sostuvo, al referirse a la normativa vigente.

El señalamiento ocurre en un momento donde la seguridad sigue siendo uno de los principales temas en la agenda bilateral, por lo que cualquier irregularidad en los protocolos podría tener implicaciones políticas y diplomáticas.

CONTEXTO Y REACCIONES

El caso ha comenzado a generar reacciones en distintos sectores, tanto por la posible intervención extranjera como por la falta de notificación a las autoridades federales. Analistas consideran que el tema podría escalar dependiendo de los resultados de las investigaciones.

Además, la discusión vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la Ley de Seguridad Nacional, que establece los lineamientos para la colaboración con gobiernos extranjeros en materia de seguridad.

Mientras se esclarecen los hechos, el gobierno federal mantiene su postura de que cualquier acción conjunta debe apegarse estrictamente a la ley y a los canales institucionales.

DATOS CURIOSOS

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• La cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos se basa principalmente en intercambio de inteligencia

• La Ley de Seguridad Nacional regula la presencia de agentes extranjeros en el país

• Operativos sin notificación previa pueden generar tensiones diplomáticas

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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