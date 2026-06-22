Cuesta 18 mil mdp Tren Interoceánico; ajuste por fallas de trazo tardará un año más

Carlos Barreda, especialista del sector ferroviario, explicó que el tramo a modificar —sobre todo en la zona de curvas pronunciadas— requeriría del tendido de una vía de 70 kilómetros aproximadamente. Este año de trabajos se sumaría a casi todo el sexenio pasado, que ya se utilizó para intentar mejorar las vías de la Línea Z del Tren Interoceánico, entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, donde 14 personas murieron el año pasado a causa de un descarrilamiento.

Luego de que el Gobierno anunció que cambiará los trazos del Tren Interoceánico tras el accidente de 2025, expertos calculan que la modificación tardaría un año más.

Eso sin contar los 18 mil millones de pesos que ya se le han inyectado a esta obra para tratar de mejorar las vías de la Línea Z y los recursos que están por anunciarse, pese a que en 2025 el sistema solo generó ingresos por 15.1 millones de pesos.

Barreda recordó la compleja operación del tren en el tramo señalado. “Esto (la dificultad de operación) debió preverse desde los estudios de factibilidad y viabilidad que justificaron la reanudación del servicio en la administración pasada” , apuntó.

Destacó que, más allá de las causas que provocaron el accidente ocurrido en diciembre pasado, quedó en evidencia el riesgo operativo que representa el tránsito de trenes de carga y de pasajeros “en esta zona de pendientes y curvas pronunciadas en la que el límite de velocidad está acotada a 50 y 70 kilómetros por hora en curvas y rectas, respectivamente” .

Desde que el expresidente Andrés Manuel López Obrador apostó por reactivar los trenes de pasajeros, expertos en la materia advirtieron sobre el cuidado que debía tenerse con los ferrocarriles que combinaran ambas actividades, pues el tratamiento operativo es distinto y el riesgo para los viajeros en algunos puntos era alto si no se realizaban cambios oportunos.

Barreda destacó que falta esperar al anuncio oficial sobre la corrección definitiva ya los dictamenes de la empresa alemana TÜV Rheinland. “Aunque podría anticiparse que el nuevo trazo de vías podría ir en paralelo a la autopista transístmica conectando directamente a Ixtepec y Matías Romero, y evitar la ruta llamada 'Orejas de Conejo'” , acotó.