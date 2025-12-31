Sheinbaum otorga estímulo fiscal de 100% a videojuegos con violencia

México
/ 31 diciembre 2025
    Sheinbaum otorga estímulo fiscal de 100% a videojuegos con violencia
    Sheinbaum otorga estímulo fiscal de 100% a videojuegos con violencia FOTO: VANGUARDIA

Previamente, se había estipulado un impuesto contra los videojuegos violentos, pero por la complejidad del contenido, los parámetros no fueron definidos

Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el otorgamiento de un estímulo fiscal de 100% para los videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos, no apto para menores de 18 años.

Así, se evitará el cobro del 8% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), aprobado en el Paquete Económico 2026, y que fue propuesto por la misma mandataria.

El pasado 24 de diciembre, Sheinbaum Pardo anunció el retiro de dicho impuesto ante la dificultad de clasificar la violencia en los videojuegos.

Ya no se va a cobrar ese impuesto. Yo había pedido que se quitara y al final se mantuvo en la Ley de Ingresos. Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. Entonces, ¿cómo le vas a poner un impuesto? ¿Quién va a determinar esa circunstancia?’, dijo en conferencia de prensa.

Por su parte, el diputado Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador económico del PAN en la Cámara de Diputados, dijo que el otorgamiento del estímulo fiscal no exime de la existencia y aplicación del nuevo impuesto en 2026, el cual además impone una serie de trámites burocráticos a los contribuyentes para la gestión del estímulo.

