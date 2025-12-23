Sheinbaum descarta cobro de impuestos a videojuegos: ‘Ya no se cobrará’; anuncia campañas

“Ya no se va a aplicar ese impuesto, voy a explicar por qué: es muy difícil. Al final yo había pedido que se quitara el impuesto sobre videojuegos y al final no se quitó de la Ley de Ingresos y quedó. Es muy difícil entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. Entonces, ¿cómo le vas a poner un impuesto?, ¿quién va a determinar esa circunstancia?” , señaló.

Ante el planteamiento, la presidenta explicó que el gravamen ya no se cobrará y detalló los motivos que llevaron a modificar la decisión inicial.

Durante la sesión con medios de comunicación, un periodista planteó que la imposición de un impuesto a los videojuegos por considerarlos “violentos” podría resultar estigmatizante y solicitó una explicación clara sobre la relación entre el consumo de este tipo de contenidos y la violencia.

La mandataria explicó que la decisión se tomó tras considerar las dificultades para su implementación y los criterios necesarios para determinar qué contenidos serían gravados.

Durante la conferencia de prensa matutina de este día, conocida como La Mañanera , la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que no se aplicará el impuesto a los videojuegos que había sido contemplado previamente en la Ley de Ingresos .

CAMBIARÁN ESTRATEGIA SOBRE VIDEOJUEGOS: HARÁN CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN

Sheinbaum indicó que, ante las complicaciones técnicas y legales para definir qué videojuegos podrían ser sujetos de un gravamen, se optó por retirar el cobro y enfocar los esfuerzos en acciones preventivas y de orientación dirigidas a niñas, niños y adolescentes.

“Entonces, tomamos la decisión de que no se cobre el impuesto y más bien hacer campañas a los jóvenes y a los adolescentes, pues de a dónde te pueden llevar este tipo de juegos, que muchos de ellos son en línea y generan una adicción al videojuego, cuestan dinero y además promueven conductas de violencia”, explicó.

La presidenta agregó que esta estrategia se alineará con campañas ya existentes impulsadas por el Gobierno federal.

“Decidimos mejor que el tema de los impuestos se quite porque tiene muchas complicaciones y realmente que haya una campaña orientada a la construcción de la paz, que es la campaña por la paz y contra las adicciones”, afirmó.

SECRETARÍA DE SALUD HABLA SOBRE IMPLICACIONES DE JUGAR VIDEOJUEGOS

Durante la misma conferencia, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, se refirió al tema de los videojuegos desde una perspectiva de salud pública y señaló que el componente de violencia es un aspecto relevante que debe analizarse con cuidado.

“En relación a los videojuegos, lo que es importante es el componente de violencia. Ese es el aspecto más importante y es un fenómeno nuevo. No había mucho en 2016 comparado a lo que hay ahora”, comentó.

El funcionario destacó que el fenómeno tiene diversas aristas y que, si bien existen aspectos positivos en el uso de videojuegos, también es necesario revisar su contenido.

“Sí tenemos que analizar con mucho cuidado lo que tiene que ver con el contenido de los videojuegos. Es un fenómeno nuevo que tiene sus lados positivos también, pero hay que regular en ver qué contenido tiene”, indicó.

DEBERÁN ANALIZAR EL USO DE VIDEOJUEGOS Y SU RELACIÓN CON CONDUCTAS VIOLENTAS Y ADICCIONES

Kershenobich también mencionó que los análisis se apoyan en información recabada a través de encuestas nacionales, como la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat), cuyos resultados continúan siendo evaluados.

“La encuesta hay que seguirla analizando con mucho cuidado, pero por ejemplo, en muchos de los casos en que existe violencia, existe a la vez en el que ejerce la violencia consumo de drogas o consumo de alcohol, y tenemos datos en la encuesta que van a permitir tomar medidas”, señaló.

Hasta el momento, el Gobierno federal ha reiterado que la decisión de no cobrar impuestos a los videojuegos busca evitar criterios ambiguos y enfocar las políticas públicas en la prevención, orientación y construcción de la paz, especialmente entre la población joven.