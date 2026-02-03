Sheinbaum pide denunciar ante FGR supuesta red de extorsión en Monterrey

Aunque dijo no tener conocimiento del caso, la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió denunciar ante la FGR las acusaciones por presunto tráfico de influencias que alcanzaron al Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y a su hermano Filiberto de la Garza.

“No tenemos conocimiento y si alguien lo quiere denunciar en la Fiscalía General, pues que lo denuncie”, comentó Sheinbaum este martes en conferencia mañanera.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum reitera su respaldo de la candidatura de Michelle Bachelet como Secretaria General de la ONU

Una disputa familiar por la empresa Garage y Talleres alcanzó al Fiscal General, Javier Flores; al Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y a su hermano Filiberto, con acusaciones por presunto tráfico de influencias.

Arturo Cortez Garza, heredero del 50 por ciento de las acciones de la empresa familiar, afirmó que los señalados ayudaron a su hermano Roberto y al suegro de este a despojarlo de su participación accionaria, aprovechando el control que, desde su punto de vista, tienen sobre la Fiscalía estatal y el Poder Judicial.

Aseguró que, como medida de presión, incluso le fabricaron delitos por los que él ha sido vinculado a proceso.

Detrás de todo este entramado, denunció, está el suegro de su hermano Roberto, Jorge Alejandro Treviño Garza, con el fin de quedarse con el 100 por ciento de la compañía.

El Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y el Fiscal General, Javier Flores, aseguraron que no ha habido tráfico de influencias de su parte en el pleito familiar por el control de Garage y Talleres, como acusa Arturo Cortez Garza, hijo del fundador de la empresa.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Nuestro objetivo es enviar esta semana la ayuda humanitaria a Cuba’: Sheinbaum

Mientras que el priista señaló que no ha intervenido en el conflicto, el Fiscal admitió que su despacho tuvo participación en el asunto, pero que han sido las autoridades federales quienes han dado y confirmado amparos en ese caso, y no las estatales.

De la Garza admitió haber tenido una relación de amistad con el fundador de la empresa, Arturo Cortez González, y sus hijos Arturo y Roberto.

Sostuvo que se trata de un problema familiar en el que ni él ni su hermano Filiberto tienen alguna relación.