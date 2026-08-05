Anuncia Sheinbaum la Jornada Nacional de Reforestación; plantarán 6.6 millones de árboles en un día en todo México

La iniciativa contempla una participación cercana a 236 mil personas y abarcará 621 municipios, mil 632 núcleos agrarios y una superficie estimada de 32 mil hectáreas. El despliegue busca concentrar en una sola jornada acciones que normalmente se realizan de manera independiente en distintas regiones.

El Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , prepara una jornada ambiental de gran escala con una meta poco habitual: plantar más de 6.6 millones de árboles y plantas en un solo día . La Jornada Nacional de Reforestación se realizará de manera simultánea en las 32 entidades del país este domingo 9 de agosto como parte de la estrategia federal para recuperar ecosistemas y fortalecer la conservación ambiental.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez , explicó que el proyecto reunirá a autoridades federales y estatales, organizaciones civiles, instituciones educativas, comunidades y ciudadanos para intervenir distintos territorios de acuerdo con sus características ambientales.

DRONES AYUDARÁN A DISPERSAR SEMILLAS

Una de las novedades de esta jornada será el uso, por primera vez, de drones para dispersar semillas. La tecnología fue desarrollada con participación del Conalep y utilizará semillas peletizadas, es decir, preparadas con sustratos y fertilizantes para favorecer su supervivencia una vez que sean liberadas.

La funcionaria explicó que este método busca incrementar las posibilidades de germinación y reducir el riesgo de que las semillas sean consumidas por fauna silvestre antes de que puedan desarrollarse. Con ello, el Gobierno federal pretende incorporar herramientas tecnológicas a los trabajos tradicionales de restauración forestal.

La jornada será coordinada con los 32 gobiernos estatales, además de instituciones como la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Sembrando Vida, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Semarnat.

LA REFORESTACIÓN LLEGARÁ A DISTINTOS ECOSISTEMAS

El programa no se concentrará únicamente en zonas boscosas. De acuerdo con la información presentada por la Secretaría de Agricultura, los trabajos contemplarán bosques templados, bosques nublados, selvas húmedas, selvas secas, matorrales, pastizales y manglares.

También se contemplan acciones dentro de 37 Áreas Naturales Protegidas y 17 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación. La diversidad de territorios implica que las especies utilizadas deberán corresponder a las condiciones ambientales de cada región.

Además de las dependencias gubernamentales, participarán universidades, centros de investigación, organizaciones civiles y servidores de la nación, en un esfuerzo que busca involucrar a diferentes sectores en la restauración de ecosistemas.

La estrategia también contempla la participación de comunidades asentadas en los territorios donde se realizarán las actividades. La coordinación entre instituciones será clave para distribuir las plantas y semillas y organizar las labores en las distintas entidades.

EL PLAN BUSCA CONSERVAR MIL 500 MILLONES DE PLANTAS

Durante la presentación fueron mostradas especies representativas de diferentes ecosistemas mexicanos. Entre ellas destacó un ejemplar de Cosmos, planta rescatada del suelo de conservación de la Ciudad de México y que actualmente es reproducida por la Secretaría de la Defensa Nacional.

La Jornada Nacional de Reforestación forma parte de un objetivo ambiental de mayor alcance planteado por el Gobierno federal. La meta hacia 2030 es reforestar y conservar mil 500 millones de plantas y árboles, dentro de una estrategia nacional enfocada en la restauración de ecosistemas forestales.

El reto, por tanto, no termina con los millones de ejemplares que serán plantados durante la jornada. La supervivencia de las especies, su adaptación al territorio y el mantenimiento de las áreas intervenidas serán elementos determinantes para que la restauración ambiental tenga resultados sostenidos.

La secretaria Columba López Gutiérrez destacó que la iniciativa busca sumar esfuerzos públicos y sociales en torno a la recuperación de los ecosistemas mexicanos, con acciones que abarcan desde métodos tradicionales de plantación hasta nuevas herramientas como la dispersión de semillas mediante drones.