Sheinbaum pide ‘piso parejo’ en reglas de origen del T-MEC

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    Sheinbaum pide ‘piso parejo’ en reglas de origen del T-MEC
    Sheinbaum planteó fortalecer las reglas de origen del T-MEC, siempre que el contenido fabricado en México tenga el mismo reconocimiento que el producido en Estados Unidos. VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum aseguró que México está dispuesto a revisar las reglas de origen del T-MEC, pero insistió en que cualquier modificación debe reconocer el valor de la manufactura mexicana

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gobierno de México está abierto a revisar las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), siempre que cualquier modificación contemple de manera equitativa la producción realizada en territorio mexicano y no únicamente la manufactura estadounidense.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que este fue uno de los principales temas abordados en la reunión que sostuvo con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en el marco del diálogo permanente entre ambos gobiernos sobre la relación económica y comercial.

Al referirse a las conversaciones, Sheinbaum señaló que existe disposición para fortalecer los mecanismos que impulsen la producción regional, aunque enfatizó que México busca condiciones de competencia equilibradas dentro del tratado.

“Ellos están pidiendo más reglas de origen. Nosotros dijimos sí, pero que se tome en cuenta México, no solamente lo que se fabrica en Estados Unidos”, sostuvo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mexico-no-tiene-un-nuevo-arancel-sheinbaum-asegura-que-se-mantiene-esquema-actual-HK22393400

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ES UNO DE LOS PRINCIPALES TEMAS DE LA NEGOCIACIÓN

La presidenta explicó que uno de los sectores donde este tema cobra mayor relevancia es la industria automotriz, debido a que la producción de vehículos se desarrolla de manera integrada entre México, Estados Unidos y Canadá.

Recordó que actualmente los automóviles exportados al mercado estadounidense reciben descuentos arancelarios con base en la proporción de contenido fabricado en Estados Unidos, una situación que, desde la perspectiva del Gobierno mexicano, no refleja la integración que existe entre las cadenas de suministro de los tres países.

Ante ello, la propuesta planteada por México consiste en que el contenido producido en territorio nacional también sea reconocido dentro del cálculo de las reglas de origen, ya que una parte importante de la fabricación de vehículos y autopartes ocurre en plantas instaladas en el país.

MÉXICO PROPONE QUE EL CONTENIDO REGIONAL SEA RECONOCIDO

Sheinbaum explicó que la propuesta de Estados Unidos contempla elevar el porcentaje de contenido regional requerido para acceder a los beneficios del T-MEC, por ejemplo, aumentar el requisito del 70 al 90 por ciento.

Sin embargo, precisó que México considera viable discutir ese incremento siempre que el porcentaje incluya toda la producción realizada en Norteamérica, sin privilegiar únicamente los componentes fabricados en territorio estadounidense.

“Lo que nosotros estamos buscando es que esas reglas de origen, aunque aumenten del 70 al 90 por ciento, sean regionales; es decir, que no solamente se descuente lo fabricado en Estados Unidos, sino también lo que se fabrica en México”, explicó.

La mandataria destacó que esta postura busca fortalecer la integración económica entre los tres países socios del tratado y reconocer el papel que desempeña la industria mexicana dentro de las cadenas de valor de la región.

LAS NEGOCIACIONES CONTINÚAN ENTRE AMBOS PAÍSES

La presidenta reconoció que aún existen diferencias entre ambas naciones respecto a este tema, por lo que las conversaciones continuarán en las próximas semanas como parte del proceso de revisión de diversos aspectos comerciales.

Explicó que el objetivo es alcanzar acuerdos que permitan consolidar la competitividad de Norteamérica frente a otras regiones del mundo, manteniendo al mismo tiempo condiciones equilibradas para las empresas instaladas en los tres países.

El Gobierno de México sostuvo que la integración productiva construida durante las últimas décadas representa una de las principales fortalezas del T-MEC, por lo que cualquier ajuste a las reglas de origen deberá considerar la participación de todos los socios comerciales.

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DATOS CURIOSOS

· Las reglas de origen determinan qué porcentaje de un producto debe fabricarse en la región para acceder a los beneficios del T-MEC.

· La propuesta analizada contempla elevar el contenido regional requerido del 70 al 90 por ciento.

· La industria automotriz es uno de los sectores más integrados entre México, Estados Unidos y Canadá.

· Claudia Sheinbaum reiteró la postura del Gobierno mexicano al señalar: “Ellos están pidiendo más reglas de origen. Nosotros dijimos sí, pero que se tome en cuenta México, no solamente lo que se fabrica en Estados Unidos”.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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