Con el Plan Morelos, baja 54 por ciento el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en el estado: Secretariado de Seguridad

El Gobierno de México informó que el Plan Morelos, estrategia de seguridad implementada en abril de 2026, ha generado una disminución del 54 por ciento en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en el estado, al comparar las cifras de septiembre de 2024 con las de junio de 2026. Durante la presentación del informe de seguridad, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, explicó que el promedio diario pasó de 3.5 víctimas en septiembre de 2024 a 1.6 víctimas en junio de 2026, siendo este último el registro más bajo para ese periodo desde 2019.

La funcionaria destacó que la reducción comenzó a ser más evidente tras la puesta en marcha del Plan Morelos y señaló que el promedio registrado en junio de 2026 representa una disminución del 43 por ciento respecto al mismo mes de 2025.

DISMINUYEN DELITOS DE ALTO IMPACTO EN MORELOS Además de la baja en los homicidios dolosos, el Gobierno federal reportó una reducción del 9 por ciento en el promedio diario de los delitos de alto impacto, al comparar las cifras preliminares del primer semestre de 2026 con las del mismo periodo del año anterior. Entre los ilícitos que registraron una disminución destacan el robo de vehículo con violencia, que bajó 32 por ciento desde el inicio de la actual administración federal, así como otros delitos que también mostraron una tendencia a la baja. Las cifras oficiales indican las siguientes reducciones: · Robo a transportista con violencia: -30% · Robo a casa habitación con violencia: -22.7% · Robo a transeúnte: -14.9% · Lesiones dolosas: -10.5% · Feminicidio: -10% Respecto al delito de extorsión, Marcela Figueroa explicó que el incremento en las carpetas de investigación durante el primer semestre de 2026 estaría relacionado con una mayor confianza de la ciudadanía para denunciar este tipo de hechos, derivado de las acciones impulsadas por las autoridades.

COORDINACIÓN ENTRE GOBIERNOS Y NUEVAS INVERSIONES La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, reconoció el trabajo conjunto con el gabinete de seguridad federal para fortalecer las acciones implementadas en la entidad y destacó la importancia de mantener la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Asimismo, anunció que durante 2026 se destinarán 240 millones de pesos para obras de infraestructura en Cuautla, aunque precisó que los proyectos específicos serán dados a conocer próximamente. La mandataria estatal también hizo un llamado a la población para continuar presentando denuncias, al considerar que la participación ciudadana contribuye a fortalecer las estrategias de seguridad y permite que las autoridades cuenten con más información para atender los delitos. DATOS CURIOSOS · Junio de 2026 registró el promedio diario de homicidios dolosos más bajo en Morelos para ese periodo desde 2019. · El Plan Morelos comenzó a operar en abril de 2026 como parte de una estrategia conjunta entre autoridades estatales y federales. · El robo a transportista con violencia fue el delito de alto impacto que presentó la mayor reducción porcentual durante el primer semestre de 2026. · El Gobierno estatal anunció una inversión de 240 millones de pesos para obras en Cuautla, cuyos proyectos serán presentados en fechas posteriores.

Temas

Seguridad

Localizaciones

Morelos

Personajes

Claudia Sheinbaum

Organizaciones

SESNSP

