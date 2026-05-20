Negocia Gobierno Federal con 123 ejidos para construir vías del tren; 23 en el Saltillo-Nuevo Laredo

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) , Néstor Núñez López, informó que ya fueron liberados más de 2.3 millones de metros cuadrados para distintos proyectos ferroviarios estratégicos.

El Gobierno federal avanza en la liberación de terrenos necesarios para construir los nuevos proyectos ferroviarios de pasajeros y carga que cruzarán distintas regiones del país. Las autoridades confirmaron que actualmente mantienen mesas permanentes de diálogo con ejidos, propietarios y comunidades ubicadas en las zonas donde pasarán las futuras vías del tren.

El funcionario explicó que las negociaciones se realizan de manera coordinada con instituciones como la Sedatu , la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y gobiernos estatales y municipales, con el objetivo de acelerar acuerdos y evitar conflictos sociales durante las obras.

SALTILLO-NUEVO LAREDO, ENTRE LOS PROYECTOS PRIORITARIOS

Uno de los proyectos que concentra atención en el norte del país es el tramo Saltillo-Nuevo Laredo, donde el Gobierno federal ya trabaja con 23 ejidos para negociar la liberación del derecho de vía.

Las autoridades señalaron que gran parte de los avances se concentra en terrenos relacionados con antiguas líneas ferroviarias de carga, lo que permitiría agilizar algunos procesos de construcción y modernización.

Además del tramo coahuilense y tamaulipeco, el Gobierno también mantiene negociaciones activas en otros corredores ferroviarios considerados prioritarios para la nueva red nacional de trenes.

• 14 ejidos en el tramo México-Pachuca

• 57 ejidos en México-Querétaro

• 29 ejidos en Querétaro-Irapuato

• 23 ejidos en Saltillo-Nuevo Laredo

La administración federal considera que estos proyectos serán clave para fortalecer la movilidad regional y conectar zonas industriales, urbanas y comerciales del país.

LAS PRINCIPALES PREOCUPACIONES DE LAS COMUNIDADES

Aunque las negociaciones avanzan, muchas comunidades mantienen inquietudes relacionadas con el impacto que tendrán las obras ferroviarias en su vida cotidiana.

De acuerdo con Néstor Núñez López, las principales preocupaciones están relacionadas con las afectaciones directas a terrenos sociales y privados, así como con los cambios en la movilidad local una vez que entren en operación los trenes.

“Las vías estarán completamente confinadas y no habrá cruces a nivel”, explicó el funcionario al señalar que será necesario construir puentes y pasos inferiores para conectar comunidades rurales que actualmente cruzan libremente por las zonas ferroviarias.

Entre las solicitudes y preocupaciones planteadas por ejidatarios y habitantes destacan:

• Molestias por maquinaria y trabajos de construcción

• Afectaciones a viviendas y predios

• Necesidad de pasos peatonales y vehiculares

• Construcción de estaciones o paraderos

• Obras complementarias de conectividad

• Reubicación de familias asentadas cerca de las vías

REUBICACIONES Y MESAS DE DIÁLOGO SOCIAL

El Gobierno federal también confirmó que ya se realizan censos y diagnósticos en comunidades donde podrían requerirse procesos de reubicación debido a la cercanía de viviendas con las nuevas rutas ferroviarias.

Según la SICT, estos trabajos se desarrollan en coordinación con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) para identificar casos prioritarios y atender posibles afectaciones sociales derivadas de las obras.

Por instrucciones de Claudia Sheinbaum, se instalaron distintos mecanismos de atención comunitaria para reducir tensiones y mantener comunicación directa con habitantes y autoridades locales.

Entre las acciones implementadas destacan:

• Mesas de coordinación gubernamental

• Brigadas permanentes en sitio

• Mesas técnicas con estados y municipios

• Minutas de compromisos sociales

• Seguimiento comunitario permanente

Las autoridades también informaron que ya comenzaron los primeros acercamientos sociales para futuros proyectos ferroviarios en los tramos Irapuato-Guadalajara y Querétaro-Saltillo, considerados parte de la expansión nacional del sistema ferroviario.