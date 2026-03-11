Gobierno de Sheinbaum logra acuerdo con Google, Meta y TikTok para atender la violencia de género y el ciberacoso

El anuncio se realizó durante La Mañanera del Pueblo , donde la mandataria explicó que este mecanismo permitirá establecer un contacto permanente entre las autoridades mexicanas y las empresas tecnológicas. El objetivo central es retirar contenido que promueva o reproduzca violencia contra mujeres en internet .

El gobierno federal anunció un nuevo paso en la lucha contra la violencia digital . La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México alcanzó un acuerdo voluntario con plataformas tecnológicas como Google, Meta y TikTok para prevenir y atender casos de ciberacoso, hostigamiento y difusión de contenido íntimo sin consentimiento .

“Es un primer acuerdo voluntario, pero muy importante para el país y para las mujeres mexicanas”, expresó la presidenta al destacar que la cooperación con las plataformas digitales es clave para enfrentar las nuevas formas de agresión que se han trasladado al entorno virtual.

ACCIONES PARA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VÍCTIMAS

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, explicó que el acuerdo contempla acciones concretas, divididas entre estrategias de prevención y mecanismos de atención a víctimas de violencia digital.

En el ámbito preventivo, el gobierno y las plataformas impulsarán diversas medidas orientadas a mejorar la convivencia en redes sociales. Entre ellas se incluyen:

• Mesas permanentes de trabajo entre autoridades y plataformas digitales

• Difusión de una Cartilla de Seguridad Digital para usuarios

• Campañas educativas para prevenir ciberacoso y violencia en línea

• Promoción del uso de herramientas de denuncia dentro de las plataformas

• Publicación de contenidos informativos cada día 25 del mes

• Estrategias para combatir noticias falsas y desinformación

• Formación para creadores de contenido sobre entornos digitales seguros

• Información accesible sobre uso responsable de la tecnología

De acuerdo con Hernández Mora, estas acciones buscan fortalecer la prevención y crear comunidades digitales más seguras, especialmente para mujeres y jóvenes.

COOPERACIÓN PARA ATENDER CASOS DE CIBERACOSO

El acuerdo también contempla medidas específicas para atender denuncias de violencia digital y mejorar la respuesta institucional ante estos delitos.

Entre las principales acciones destacan:

• Definir criterios para identificar contenido que constituya violencia digital según la legislación mexicana

• Reforzar políticas para eliminar material de abuso o explotación sexual, especialmente cuando involucre menores

• Alertar a usuarios cuando intenten publicar contenido que pueda constituir un delito

• Activar herramientas para bloquear agresores o limitar comentarios durante investigaciones

• Fortalecer la cooperación entre plataformas y autoridades judiciales

• Crear guías para que las víctimas sepan cómo denunciar casos de acoso digital

• Vincular denuncias con la línea 079 opción 1, destinada a apoyo emocional y orientación

• Establecer enlaces directos con fiscalías y policías cibernéticas

Estas medidas buscan acelerar la respuesta ante denuncias y reducir la permanencia de contenido ofensivo o ilegal en internet.

LEY OLIMPIA Y EL CONTEXTO DE LA VIOLENCIA DIGITAL

La creación de este acuerdo ocurre en un contexto donde la violencia digital contra mujeres ha ganado visibilidad en México, impulsada por denuncias públicas y movimientos sociales.

Uno de los antecedentes más relevantes es la Ley Olimpia, reforma legal que sanciona la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, considerada hoy un referente internacional en materia de derechos digitales.

Datos curiosos sobre la violencia digital en México:

• La Ley Olimpia ha sido adoptada en los 32 estados del país

• El término “violencia digital” incluye amenazas, acoso, extorsión y difusión de imágenes privadas

• Muchas denuncias surgen en redes sociales y aplicaciones de mensajería

La secretaria de las Mujeres señaló que el acuerdo con las plataformas busca evitar que la violencia que ocurre fuera de internet se reproduzca en el entorno digital.

“Queremos que la violencia que existe fuera del espacio digital no se traslade a las plataformas”, afirmó Hernández Mora al explicar que también se instalarán mesas permanentes de trabajo con universidades, especialistas y organizaciones civiles para fortalecer la prevención y la atención a las víctimas.