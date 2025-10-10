Sheinbaum ratifica a Andrea Marván al frente de la nueva Comisión Nacional Antimonopolio
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la ratificación de Andrea Marván como titular de la Comisión Nacional Antimonopolio, organismo que sustituye a la Cofece
CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este viernes la ratificación de Andrea Marván al frente de la Comisión Nacional Antimonopolio, el nuevo organismo que sustituye a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
En su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo resaltó la trayectoria de Marván como una funcionaria “joven y reconocida internacionalmente”, y aseguró que su administración apuesta por perfiles técnicos y con experiencia.
TE PUEDE INTERESAR: La presidenta de México es popular. También lo es su doble profesional
“Ratificamos a Andrea Marván, que consideramos que ha hecho un muy buen trabajo. Es una joven muy reconocida, nacional e internacionalmente, y tomé la decisión de enviarla nuevamente, ratificar su nombramiento. Vamos a esperar al Senado”, expresó la mandataria.
La Comisión Nacional Antimonopolio contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía de gestión e independencia técnica y operativa en sus decisiones, organización y funcionamiento.
TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum revela: ‘Salinas Pliego no ha dado señales de querer pagar sus impuestos’
El nuevo ente tiene como objetivo garantizar la libre concurrencia y competencia económica en todos los mercados del país, además de prevenir, investigar y combatir prácticas monopólicas y concentraciones indebidas que afecten el funcionamiento eficiente de la economía.
Fuentes del gobierno federal indicaron que, con esta sustitución institucional, se busca fortalecer el marco de competencia y dotar de mayor transparencia los procesos regulatorios en sectores estratégicos, especialmente los relacionados con servicios financieros, telecomunicaciones y energía. Con información de El Universal