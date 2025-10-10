Sheinbaum ratifica a Andrea Marván al frente de la nueva Comisión Nacional Antimonopolio

/ 10 octubre 2025
    Sheinbaum ratifica a Andrea Marván al frente de la nueva Comisión Nacional Antimonopolio
    Destacó su desempeño y reconocimiento internacional, y confió en que el Senado apruebe el nombramiento. /FOTO: ESPECIAL

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la ratificación de Andrea Marván como titular de la Comisión Nacional Antimonopolio, organismo que sustituye a la Cofece

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este viernes la ratificación de Andrea Marván al frente de la Comisión Nacional Antimonopolio, el nuevo organismo que sustituye a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo resaltó la trayectoria de Marván como una funcionaria “joven y reconocida internacionalmente”, y aseguró que su administración apuesta por perfiles técnicos y con experiencia.

“Ratificamos a Andrea Marván, que consideramos que ha hecho un muy buen trabajo. Es una joven muy reconocida, nacional e internacionalmente, y tomé la decisión de enviarla nuevamente, ratificar su nombramiento. Vamos a esperar al Senado”, expresó la mandataria.

La Comisión Nacional Antimonopolio contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía de gestión e independencia técnica y operativa en sus decisiones, organización y funcionamiento.

El nuevo ente tiene como objetivo garantizar la libre concurrencia y competencia económica en todos los mercados del país, además de prevenir, investigar y combatir prácticas monopólicas y concentraciones indebidas que afecten el funcionamiento eficiente de la economía.

Fuentes del gobierno federal indicaron que, con esta sustitución institucional, se busca fortalecer el marco de competencia y dotar de mayor transparencia los procesos regulatorios en sectores estratégicos, especialmente los relacionados con servicios financieros, telecomunicaciones y energía. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

