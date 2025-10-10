Sheinbaum revela: ‘Salinas Pliego no ha dado señales de querer pagar sus impuestos’

Noticias
/ 10 octubre 2025
    Sheinbaum revela: ‘Salinas Pliego no ha dado señales de querer pagar sus impuestos’
    Recordó que existen beneficios y descuentos para quienes decidan pagar voluntariamente, y adelantó que con la nueva Ley de Amparo los procesos serán más ágiles. /FOTO: CUARTOSCURO

La Presidenta aseguró que ni el empresario ni sus representantes han manifestado intención de cubrir los adeudos fiscales que mantiene con el Servicio de Administración Tributaria

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, no se ha acercado al gobierno federal ni ha mostrado intención de cubrir el adeudo fiscal que mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria federal fue cuestionada sobre si el empresario o sus representantes legales han buscado llegar a un acuerdo con la autoridad hacendaria. “¿No se ha acercado el empresario para recibir estos beneficios y pagar?”, se le preguntó. “No, se ha dado la información, pero no ha habido de parte del empresario o de sus representantes legales algo que diga ‘sí, sí voy a pagar’”, respondió Sheinbaum.

TE PUEDE INTERESAR: Reserva C5 llamada que inició operativo en rancho Izaguirre

La presidenta recordó que el gobierno ofrece beneficios como descuentos y facilidades para quienes decidan ponerse al corriente con sus obligaciones fiscales, aunque señaló que el caso de Salinas Pliego aún sigue en curso. “Todavía requieren su proceso, que con la nueva Ley de Amparo, en el caso de los amparos, pues serían procesos más cortos”, dijo.

Sheinbaum añadió que el empresario mantiene varios procedimientos abiertos que podrían resolverse conforme a los tiempos judiciales. “Son varios procesos para poder cobrar las deudas de este empresario o de algún otro empresario, o alguna otra persona que tuviera alguna deuda con el SAT. No es de un día a otro, sino que también es un proceso que se lleva”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: Alistan en aduanas 14 laboratorios contra huachicol fiscal

La presidenta reiteró que su administración continuará con los procedimientos establecidos en el Código Fiscal de la Federación para garantizar que los grandes contribuyentes cumplan con sus obligaciones. Con información de El Universal

Temas


impuestos

Localizaciones


CDMX

Personajes


Ricardo Salinas Pliego
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SAT

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
‘La Mera Mera’ es una tarjeta que otorga el gobierno de Coahuila, en manos de Manolo Jiménez, que busca brindar apoyo a las familias de escasos recursos.

¿Habrá nueva etapa de registro para tramitar la tarjeta ‘La Mera Mera’ en Coahuila? Esto se sabe
Morena expulsó al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, tras ser acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado y enfrentar procesos judiciales por delitos como secuestro agravado y delincuencia organizada

Luisa María Alcalde confirma expulsión de Morena de Hernán Bermúdez Requena
Esperan que en lo que resta del año siga aumentando el porcentaje de cumplimiento de ciudadanos.

Avanza recaudación por placas a un 53% en Coahuila; supera 2 mil millones de pesos
Lex Ashton ejecutó un ataque armado en el CCH Sur de la UNAM contra uno de sus compañeros, provocándole la muerte, el pasado 22 de septiembre.

Fiscalía de CDMX detiene a Lex Ashton por homicidio en CCH Sur; estaba hospitalizado
Este modelo busca garantizar transparencia, equidad y acceso real a una vivienda digna

Conavi anuncia tercera etapa del registro para la Vivienda del Bienestar 2025: fechas, módulos y requisitos
El periodista Carlos Jiménez difundió fotografías de los presuntos responsables del asesinato de Fede Dorcaz.

Publican FOTOS de presuntos asesinos de Fede Dorcaz, miembro del programa Hoy
LeBron James anunció su participación en una campaña para una marca de coñac y todo mundo pensó que reunió a la prensa para anunciar que se va.

Demanda aficionado a LeBron por causarle daño psicológico al no retirarse del basquetbol
Los críticos, sin embargo, señalan acciones como el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes en junio , las reflexiones sobre arrebatarle Groenlandia a Dinamarca y el cambio de nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra como razones por las que no debería haber sido considerado para el codiciado premio.

¿Por qué Trump no recibió el Premio Nobel de la Paz por el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás?