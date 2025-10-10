Sheinbaum revela: ‘Salinas Pliego no ha dado señales de querer pagar sus impuestos’

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, no se ha acercado al gobierno federal ni ha mostrado intención de cubrir el adeudo fiscal que mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria federal fue cuestionada sobre si el empresario o sus representantes legales han buscado llegar a un acuerdo con la autoridad hacendaria. “¿No se ha acercado el empresario para recibir estos beneficios y pagar?”, se le preguntó. “No, se ha dado la información, pero no ha habido de parte del empresario o de sus representantes legales algo que diga ‘sí, sí voy a pagar’”, respondió Sheinbaum.

La presidenta recordó que el gobierno ofrece beneficios como descuentos y facilidades para quienes decidan ponerse al corriente con sus obligaciones fiscales, aunque señaló que el caso de Salinas Pliego aún sigue en curso. “Todavía requieren su proceso, que con la nueva Ley de Amparo, en el caso de los amparos, pues serían procesos más cortos”, dijo.

Sheinbaum añadió que el empresario mantiene varios procedimientos abiertos que podrían resolverse conforme a los tiempos judiciales. “Son varios procesos para poder cobrar las deudas de este empresario o de algún otro empresario, o alguna otra persona que tuviera alguna deuda con el SAT. No es de un día a otro, sino que también es un proceso que se lleva”, explicó.

La presidenta reiteró que su administración continuará con los procedimientos establecidos en el Código Fiscal de la Federación para garantizar que los grandes contribuyentes cumplan con sus obligaciones. Con información de El Universal