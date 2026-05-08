Sheinbaum remite a la FGR investigación reabierta del caso contra Naasón Joaquín García y La Luz del Mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que corresponde a la Fiscalía General de la República informar sobre la reapertura de la investigación relacionada con Joaquín Naasón García y de la iglesia La Luz del Mundo, luego de ser cuestionada sobre recientes resoluciones judiciales vinculadas con el caso. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria evitó pronunciarse a fondo sobre el expediente y señaló que se trata de una facultad exclusiva del Ministerio Público federal. Indicó que el tema fue mencionado por el fiscal general en reuniones del gabinete de seguridad y sostuvo que será la propia fiscalía la encargada de explicar los elementos jurídicos y probatorios que motivaron la decisión de mantener abierta la indagatoria.

SHEINBAUM REMITE EL CASO A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA “Aquí en México está investigando. Hay que preguntarle a la fiscalía. La Fiscalía General de la República en las reuniones que tenemos en el gabinete de seguridad lo mencionó, que había sido una decisión de ellos reabrir el caso, que no se cerrara y pues ellos tienen que dar toda la información de cuáles fueron las razones por las cuales buscaron que se reabriera el caso y cuáles son las pruebas que tienen frente a esta investigación que están haciendo”, declaró Sheinbaum. La pregunta formulada a la presidenta hizo referencia a la insistencia de víctimas y organizaciones para mantener activo el proceso judicial, así como a una resolución reciente de un juez federal que ordenó reabrir investigaciones contra Naasón Joaquín e integrantes de La Luz del Mundo por presuntos delitos de delincuencia organizada y otros señalamientos.

PROCESO CONTRA NAASÓN JOAQUÍN EN ESTADOS UNIDOS El caso ha tenido repercusiones tanto en México como en Estados Unidos. Naasón García fue detenido en California en 2019 y posteriormente procesado por autoridades estadounidenses. En 2022 se declaró culpable de tres cargos relacionados con abuso sexual contra menores, por lo que recibió una sentencia de 16 años y ocho meses de prisión en ese estado. Posteriormente, en 2023, fiscales federales presentaron una nueva acusación por producción y posesión de pornografía infantil. Además, en 2025, autoridades federales en Nueva York lo señalaron por presunta conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil vinculados con la estructura de La Luz del Mundo.

INVESTIGACIÓN EN MÉXICO SIGUE ABIERTA En México, la FGR mantuvo abierta durante varios años una investigación derivada de denuncias presentadas por víctimas que acusaron posibles delitos relacionados con abuso sexual, trata de personas y delincuencia organizada. De acuerdo con la resolución judicial más reciente, un juez federal ordenó reabrir la carpeta de investigación después de que la fiscalía intentó cerrarla. La determinación devolvió el expediente al Ministerio Público federal para continuar con las diligencias correspondientes y ampliar las indagatorias. Sheinbaum insistió en que será la Fiscalía General de la República la que deberá informar públicamente sobre los avances, las pruebas recabadas y las razones legales que sustentan la continuidad del caso.

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