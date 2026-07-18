¡Con Madonna, Shakira y BTS! Así será el show de medio tiempo de la final del Mundial de la FIFA

El partido por el título de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputa hoy entre las selecciones de España y Argentina, pero antes de tomar tu lugar frente a la pantalla, conoce esta guía con todo lo que se sabe sobre los espectáculos de apertura y del medio tiempo del encuentro. La FIFA apostó en esta edición por un show sin precedentes para atraer a un público aún más amplio, al reunir sobre el escenario a figuras de la música, la televisión y el cine. Por ello, no sólo resulta histórica la realización del primer espectáculo de medio tiempo en una final mundialista, sino también la oportunidad de cerrar con broche de oro una fiesta que durante semanas trascendió las canchas.

SHOW PREVIO Antes de conocer al campeón del mundo, que saldrá del duelo entre España y Argentina, la FIFA preparó un espectáculo que comenzará a las 11:30 horas. La presentación que se dará en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey reunirá a figuras internacionales de la música y el entretenimiento como Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Laura Pausini que cantarán ‘Desire’, en una producción que celebrará el cierre del Mundial más grande de la historia.

También estará IShowSpeed, que ha transmitido múltiples partidos, mientras que Tom Cruise, quien realizó una acrobacia en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París, está anunciado como una “aparición especial”. Jennifer Hudson, ganadora de los premios Emmy, Grammy, Óscar y Tony, será la encargada de interpretar el himno nacional de Estados Unidos

FIESTA EN EL MEDIO TIEMPO Por primera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA habrá un espectáculo de medio tiempo, al estilo del Super Bowl, con una duración de 11 minutos, anunció el organismo. El show, producido por Global Citizen y dirigido por Chris Martin, vocalista de Coldplay, apoyará el Fondo de la FIFA y Global Citizen para impulsar proyectos educativos.

EL REGRESO DE LA ‘REINA’ La Reina del Pop, Madonna, hará su aparición luego de dos años de su último concierto masivo en Brasil y de una breve presentación en Times Square el pasado mes de junio. La cantante llega además con el impulso de ‘Confessions II’, su primer álbum de estudio en siete años.

Otro de los momentos más esperados será la participación de Shakira, quien buscará superar la interpretación de ‘Dai Dai’, tema oficial que presentó durante la ceremonia inaugural celebrada en México.