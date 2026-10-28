Sheinbaum y gobierno de Jalisco invertirán 24.7 mmdp para dar agua potable a Guadalajara

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    Sheinbaum y gobierno de Jalisco invertirán 24.7 mmdp para dar agua potable a Guadalajara
    La Federación y el gobierno de Pablo Lemus financiarán obras hidráulicas, nuevos acueductos y la modernización de plantas potabilizadoras, sin aumentar las tarifas ni contratar deuda. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum y Pablo Lemus invertirán 24 mil 700 millones de pesos para mejorar el abasto de agua potable en Guadalajara y su zona metropolitana

Los gobiernos federal y de Jalisco invertirán 24 mil 700 millones de pesos para mejorar el suministro y la calidad del agua potable en Guadalajara y su zona metropolitana. El acuerdo contempla construir nuevos acueductos, modernizar plantas potabilizadoras y reforzar las labores de saneamiento, sin contratar deuda ni aumentar las tarifas del servicio.

Durante la Mañanera del Pueblo de este miércoles 28 de octubre, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, detalló que la Federación aportará 14 mil 500 millones de pesos, mientras que la administración estatal destinará otros 10 mil 200 millones.

“No habrá deuda, no habrá privatización y, un aspecto muy importante, no habrá incremento en las tarifas del agua para la zona metropolitana de Guadalajara”, aseguró el mandatario.

El plan busca atender problemas de infraestructura que afectan el abastecimiento de agua en la capital jalisciense y los municipios conurbados, donde una parte importante del suministro depende del lago de Chapala.

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CONSTRUIRÁN DOS NUEVOS ACUEDUCTOS

Entre las obras anunciadas se encuentra la construcción de los acueductos Chapala-Guadalajara y Calderón-San Gaspar, proyectos que estarán a cargo del Gobierno federal. De acuerdo con Lemus, los trabajos podrían comenzar en 2027 y concluir a finales de 2028.

Actualmente, el lago de Chapala aporta alrededor del 60% del agua que recibe Guadalajara. Sin embargo, una parte del recurso se transporta mediante un canal abierto con aproximadamente 70 años de antigüedad, expuesto a contaminación, fugas y evaporación.

La renovación de esta infraestructura pretende mejorar las condiciones de traslado del agua y reducir las pérdidas durante su recorrido hacia la zona metropolitana.

El proyecto también contempla acciones para evitar que las descargas residuales afecten la calidad del recurso. El gobierno estatal informó que trabaja en el saneamiento del canal y la presa de Las Pintas, además de construir colectores para contener las aguas residuales.

En coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las autoridades detectaron 150 descargas irregulares que, según lo anunciado, están sujetas a clausuras y sanciones.

RENOVARÁN LA POTABILIZADORA DE MIRAVALLE

El Gobierno de Jalisco destinará alrededor de 7 mil 500 millones de pesos a la renovación de la planta potabilizadora número uno de Miravalle, instalación que abastece aproximadamente al 42% de los habitantes de la zona metropolitana.

La primera etapa tendrá capacidad para potabilizar 3 mil litros de agua por segundo y deberá concluir en seis meses. Las tres fases del proyecto, de acuerdo con el calendario presentado por Lemus, estarán terminadas en un plazo de dos años.

La intervención busca ampliar la capacidad de tratamiento y mejorar el suministro para una parte considerable de la población. El gobernador no detalló en el anuncio cómo se distribuirá el gasto de esta obra dentro del presupuesto total de 24 mil 700 millones de pesos.

JALISCO RECUPERA PLANTA DE TOLUQUILLA

Lemus también informó que la noche del martes 27 de octubre el gobierno estatal tomó el control de la planta potabilizadora número cuatro de Toluquilla, que, según el mandatario, fue privatizada en 2012.

La instalación debía aportar mil litros de agua por segundo, pero entregaba solamente una décima parte de ese volumen. Con la recuperación, el gobierno estatal busca aumentar el suministro y asumir directamente su administración.

El gobernador reconoció la coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y propuso crear una comisión de seguimiento para supervisar las obras y transparentar el uso de los recursos.

DATOS CLAVE DEL PLAN HÍDRICO

· Inversión total: 24 mil 700 millones de pesos.

· Aportación federal: 14 mil 500 millones de pesos.

· Aportación estatal: 10 mil 200 millones de pesos.

· Nuevos acueductos: Chapala-Guadalajara y Calderón-San Gaspar.

· Tarifas: el gobierno estatal aseguró que no habrá aumentos.

· Saneamiento: se reportaron 150 descargas irregulares detectadas en coordinación con Conagua.

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Las obras se desarrollarán en distintas etapas y abarcarán infraestructura de conducción, tratamiento y saneamiento. El calendario presentado por Lemus prevé que los nuevos acueductos comiencen a construirse en 2027 y concluyan a finales de 2028, mientras avanzan los trabajos en las plantas potabilizadoras y los sistemas de control de descargas.

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Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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