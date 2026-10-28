Sheinbaum busca terminar con ‘coyotes electorales’ en el INE tras salida de Taddei

Durante la Mañanera del Pueblo de este miércoles 28 de octubre , la mandataria planteó revisar las condiciones bajo las cuales se han adjudicado estos contratos y ampliar la participación de instituciones públicas en la elaboración de boletas, papelería y otros insumos utilizados durante las elecciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que buscará terminar con lo que calificó como “coyotes electorales”, en referencia a las empresas que, durante décadas, han concentrado contratos para producir material electoral destinado al Instituto Nacional Electoral (INE) y a organismos estatales.

La presidenta sostuvo que los señalamientos sobre presuntas irregularidades en la contratación de empresas no comenzaron con la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, sino que existen antecedentes de años anteriores.

“Acabamos con los mapaches electorales. Ahora vamos a acabar con los coyotes electorales”, afirmó Sheinbaum al exponer su postura sobre los proveedores del sistema electoral.

SHEINBAUM SEÑALA ANTECEDENTES DESDE 1999

Como parte de sus argumentos, Sheinbaum mencionó antecedentes relacionados con empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas. Según expuso, las controversias sobre la contratación de proveedores de material electoral se remontan a 1999, cuando se registraron señalamientos en el Estado de México.

La mandataria también hizo referencia a una publicación de EL UNIVERSAL del 20 de mayo de 2005, en la que se reportaron presuntas irregularidades en la asignación de contratos para fabricar material electoral relacionadas con Cartonera Plástica.

Sheinbaum recordó que ese año se produjo una controversia en el organismo electoral mexiquense que, de acuerdo con su exposición, derivó en la renuncia de consejeros electorales. Con ello, buscó subrayar que las acusaciones sobre la concentración de contratos anteceden a la actual administración del instituto nacional.

“Son coyotes de empresas que se dedican a hacer papelería electoral desde antes”, sostuvo la presidenta.

Las referencias presentadas por la mandataria corresponden a antecedentes que, según su versión, deben considerarse al revisar la contratación de proveedores. Los señalamientos sobre posibles irregularidades deberán distinguirse de los hechos que hayan sido acreditados mediante investigaciones o procedimientos oficiales.

TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO, LA ALTERNATIVA

Entre las medidas planteadas por Sheinbaum está fortalecer a Talleres Gráficos de México, empresa estatal que podría asumir una mayor participación en la producción de materiales utilizados en los procesos electorales.

La propuesta contempla ampliar su capacidad de impresión, transparentar sus operaciones y establecer mecanismos de supervisión para vigilar la contratación y el uso de recursos públicos.

La presidenta consideró que también deben revisarse las adjudicaciones realizadas durante años anteriores, con el objetivo de identificar posibles irregularidades y aplicar las sanciones correspondientes cuando existan elementos que las acrediten.

El planteamiento busca reducir la dependencia de proveedores privados y evitar que un grupo limitado de empresas concentre los contratos relacionados con la papelería electoral.

Sin embargo, la participación de compañías particulares no quedaría descartada. Sheinbaum sostuvo que, si se mantiene la contratación privada, debe existir una competencia más amplia y condiciones que impidan que los acuerdos comerciales queden concentrados entre unos cuantos proveedores.

“Se tiene que acabar con ese coyotaje de las empresas”, insistió.

DATOS CLAVE SOBRE LA PROPUESTA

· 1999: Sheinbaum ubicó en ese año antecedentes de señalamientos sobre proveedores electorales en el Estado de México.

· 2005: La presidenta citó una publicación de EL UNIVERSAL relacionada con presuntas irregularidades en contratos de material electoral.

· Talleres Gráficos de México: La empresa estatal podría aumentar su participación en la impresión de materiales para las elecciones.

· Supervisión: La propuesta contempla revisar adjudicaciones anteriores, transparentar operaciones y sancionar irregularidades acreditadas.

El anuncio coloca la contratación de material electoral en el centro de la discusión sobre el uso de recursos públicos y la relación entre las autoridades electorales y sus proveedores. Sheinbaum planteó que la revisión debe abarcar antecedentes de distintas administraciones, mientras que el fortalecimiento de la empresa estatal figura como una de las alternativas para modificar el esquema de producción.