Sheinbaum busca terminar con ‘coyotes electorales’ en el INE tras salida de Taddei

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Sheinbaum busca terminar con ‘coyotes electorales’ en el INE tras salida de Taddei
    Sheinbaum anunció que buscará reducir la concentración de contratos para fabricar material electoral y propuso fortalecer a Talleres Gráficos de México para aumentar la participación del Estado en su producción. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum busca terminar con los “coyotes electorales”, revisar contratos de papelería electoral y fortalecer Talleres Gráficos de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que buscará terminar con lo que calificó como “coyotes electorales”, en referencia a las empresas que, durante décadas, han concentrado contratos para producir material electoral destinado al Instituto Nacional Electoral (INE) y a organismos estatales.

Durante la Mañanera del Pueblo de este miércoles 28 de octubre, la mandataria planteó revisar las condiciones bajo las cuales se han adjudicado estos contratos y ampliar la participación de instituciones públicas en la elaboración de boletas, papelería y otros insumos utilizados durante las elecciones.

“Acabamos con los mapaches electorales. Ahora vamos a acabar con los coyotes electorales”, afirmó Sheinbaum al exponer su postura sobre los proveedores del sistema electoral.

La presidenta sostuvo que los señalamientos sobre presuntas irregularidades en la contratación de empresas no comenzaron con la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, sino que existen antecedentes de años anteriores.

Sheinbaum aclara que Taddei no llegó al INE por Morena, ‘fue elegida por sorteo’

SHEINBAUM SEÑALA ANTECEDENTES DESDE 1999

Como parte de sus argumentos, Sheinbaum mencionó antecedentes relacionados con empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas. Según expuso, las controversias sobre la contratación de proveedores de material electoral se remontan a 1999, cuando se registraron señalamientos en el Estado de México.

La mandataria también hizo referencia a una publicación de EL UNIVERSAL del 20 de mayo de 2005, en la que se reportaron presuntas irregularidades en la asignación de contratos para fabricar material electoral relacionadas con Cartonera Plástica.

Sheinbaum recordó que ese año se produjo una controversia en el organismo electoral mexiquense que, de acuerdo con su exposición, derivó en la renuncia de consejeros electorales. Con ello, buscó subrayar que las acusaciones sobre la concentración de contratos anteceden a la actual administración del instituto nacional.

“Son coyotes de empresas que se dedican a hacer papelería electoral desde antes”, sostuvo la presidenta.

Las referencias presentadas por la mandataria corresponden a antecedentes que, según su versión, deben considerarse al revisar la contratación de proveedores. Los señalamientos sobre posibles irregularidades deberán distinguirse de los hechos que hayan sido acreditados mediante investigaciones o procedimientos oficiales.

TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO, LA ALTERNATIVA

Entre las medidas planteadas por Sheinbaum está fortalecer a Talleres Gráficos de México, empresa estatal que podría asumir una mayor participación en la producción de materiales utilizados en los procesos electorales.

La propuesta contempla ampliar su capacidad de impresión, transparentar sus operaciones y establecer mecanismos de supervisión para vigilar la contratación y el uso de recursos públicos.

La presidenta consideró que también deben revisarse las adjudicaciones realizadas durante años anteriores, con el objetivo de identificar posibles irregularidades y aplicar las sanciones correspondientes cuando existan elementos que las acrediten.

El planteamiento busca reducir la dependencia de proveedores privados y evitar que un grupo limitado de empresas concentre los contratos relacionados con la papelería electoral.

Sin embargo, la participación de compañías particulares no quedaría descartada. Sheinbaum sostuvo que, si se mantiene la contratación privada, debe existir una competencia más amplia y condiciones que impidan que los acuerdos comerciales queden concentrados entre unos cuantos proveedores.

“Se tiene que acabar con ese coyotaje de las empresas”, insistió.

DATOS CLAVE SOBRE LA PROPUESTA

· 1999: Sheinbaum ubicó en ese año antecedentes de señalamientos sobre proveedores electorales en el Estado de México.

· 2005: La presidenta citó una publicación de EL UNIVERSAL relacionada con presuntas irregularidades en contratos de material electoral.

· Talleres Gráficos de México: La empresa estatal podría aumentar su participación en la impresión de materiales para las elecciones.

· Supervisión: La propuesta contempla revisar adjudicaciones anteriores, transparentar operaciones y sancionar irregularidades acreditadas.

El anuncio coloca la contratación de material electoral en el centro de la discusión sobre el uso de recursos públicos y la relación entre las autoridades electorales y sus proveedores. Sheinbaum planteó que la revisión debe abarcar antecedentes de distintas administraciones, mientras que el fortalecimiento de la empresa estatal figura como una de las alternativas para modificar el esquema de producción.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


INE

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
En las últimas cinco semanas, los males respiratorios se incrementaron notablemente, sobre todo las infecciones.

Coahuila: Promedian más de 900 consultas diarias por males respiratorios; SS advierte incremento del 13%
Aeroméxico iniciará actividades en Saltillo a partir del mes de marzo de 2027; conectará con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Anuncio de vuelos de Aeroméxico hacia la CDMX detonará el dinamismo económico de Saltillo: Alcalde

Guadalupe Taddei entregó contratos a un contratista con quien sostendría una relación; empresas ligados a ellos han recibido más de mil millones de pesos de autoridades electorales.

Clan Taddei dio contratos y puso cercanos en OPLE
Milwaukee conserva ventaja de 3-1 en el Clásico de Otoño, pero Tampa Bay evitó la barrida y obligó a disputar el quinto juego de la Serie Mundial 2026.

Rays dejan tendidos a Brewers y ponen la Serie Mundial 3-1
Apuesta. El proyecto busca llevar a la pantalla grande una historia de esfuerzo y superación ligada al mundo del rodeo en Coahuila.

¡Coahuila a la conquista del cine! Filman película sobre la historia de una barrilera en Saltillo
true

Huachicol: ¿acabó siendo un problema sistémico?
true

Taddei es Morena: Loret de Mola

El Gobierno de Claudia Sheinbaum anunció oficialmente que millones de mujeres inscritas a los programas de la Secretaría de Bienestar recibirá el pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre del 2026.

Pensión Mujeres Bienestar... Gobierno de Sheinbaum revela Calendario Oficial para depositarle 3 mil 100 pesos a mujeres de 60 a 64 años