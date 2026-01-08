Sheinbaum y Lula da Silva, en llamada telefónica, condenan ofensiva de EU contra Venezuela
El presidente informó que invitó a la mandataria mexicana a realizar una visita oficial a Brasil
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, informó en redes sociales que sostuvo una llamada con su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, en la cual abordaron la intervención estadounidense en Venezuela y que dio como resultado la captura de Nicolás Maduro; esto luego de platicar con el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, sobre la liberación de rehenes venezolanos.
A través de un post en redes sociales, Lula da Silva dio a conocer que sostuvo una plática telefónica con Sheinbaum. Aseguró que ambos repudian los ataques que se han producido al pueblo venezolano y rechazan cualquier “visión que pueda implicar la división obsoleta del mundo en zonas de influencia”.
“También hablé por teléfono este jueves con el presidente de México @Claudiashein. Repudiamos los ataques contra la soberanía venezolana y rechazamos cualquier visión que pueda implicar la anticuada división del mundo en zonas de influencia”, escribió en X.
También asegura que tanto el gobierno mexicano como el brasileño hacen énfasis en la “defensa del multilateralismo, el derecho internacional y el libre comercio”.
En el mismo sentido, Lula da Silva expresó que él y la mandataria Sheinbaum enfatizan el interés en seguir cooperando con Venezuela “en favor de la paz, el diálogo y la estabilidad del país y la región”.
INVITACIÓN PARA SHEINBAUM EN BRASIL
El presidente brasileño terminó su publicación diciendo que México negociará una visita a Brasil para establecer una cooperación en la lucha contra la violencia contra las mujeres.
Con el objetivo de “establecer cooperación en el combate a la violencia contra las mujeres”.
El presidente Lula da Silva también informó que invitó a la presidenta Sheinbaum, a realizar una visita oficial a Brasil, cuya fecha será definida de común acuerdo entre las cancillerías de ambos países, tras la llamada telefónica que sostuvieron.
