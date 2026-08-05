‘Si hay amenazas, que Maru Campos denuncie’; abierta carpeta por caso CIA, aclara Sheinbaum

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal aseguró que no ha sostenido comunicación con la gobernadora tras esas declaraciones y rechazó que la Federación haya realizado algún tipo de amenaza en su contra.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván , quien denunció presuntas amenazas contra su persona, su familia y su patrimonio, además de señalar un supuesto hostigamiento por parte del Gobierno federal.

La presidenta reiteró que, si Campos considera que existe un riesgo real para su integridad, debe acudir ante las autoridades correspondientes para presentar la denuncia y permitir que los hechos sean investigados.

Al ser cuestionada sobre el tema, Sheinbaum fue directa. “No, no he hablado con ella”, respondió al referirse a un posible contacto con la titular del Ejecutivo estatal luego de las acusaciones realizadas públicamente.

“NOSOTROS NO HACEMOS NINGUNA AMENAZA”

Sheinbaum negó que el Gobierno de México haya intimidado o amenazado a la gobernadora de Chihuahua y sostuvo que cualquier señalamiento de esa naturaleza debe respaldarse mediante los mecanismos legales previstos.

“Nosotros no hacemos ninguna amenaza. No sé a qué se refiere y, si ella considera que de parte de alguien, que presente la denuncia”, expresó la mandataria durante la conferencia de prensa.

Con estas declaraciones, la presidenta insistió en que las instituciones de procuración de justicia son las instancias encargadas de investigar cualquier hecho que pudiera representar un delito, independientemente de quién presente la denuncia.

La respuesta de Sheinbaum ocurre después de que Maru Campos hiciera públicas sus preocupaciones sobre presuntas amenazas y señalara que existe un ambiente de presión en su contra. Hasta el momento, la presidenta afirmó que no ha tenido comunicación directa con la gobernadora respecto a ese tema.

FGR INVESTIGA PRESENCIA DE AGENTES DE LA CIA EN CHIHUAHUA

Durante la misma conferencia, Sheinbaum aclaró que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una carpeta de investigación relacionada con la presunta presencia de agentes de la CIA realizando operaciones en Chihuahua.

La presidenta enfatizó que dicha investigación no tiene relación con un conflicto político ni con alguna acción dirigida contra la gobernadora, sino con un posible incumplimiento de la legislación mexicana.

“Hubo una carpeta de investigación que se abrió derivado de la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua haciendo operaciones y sigue esa carpeta por parte de la Fiscalía General de la República”, explicó.

La mandataria agregó que la indagatoria permanece en manos de la FGR, institución encargada de determinar si existieron conductas que pudieran representar una violación a la normativa vigente.

SHEINBAUM DESCARTA UN TRASFONDO POLÍTICO

Al abordar el tema, Sheinbaum insistió en que la investigación abierta por la Fiscalía responde exclusivamente a aspectos legales relacionados con la Ley de Seguridad Nacional, por lo que rechazó que se trate de una persecución política.

“No tiene que ver con un asunto político; tiene que ver con un asunto de violación de la Ley de Seguridad Nacional”, afirmó la presidenta al explicar el origen de la carpeta de investigación.

Con ello, el Gobierno federal busca marcar una diferencia entre las declaraciones realizadas por la gobernadora y las actuaciones que actualmente desarrolla la FGR. Mientras Maru Campos ha denunciado públicamente amenazas y hostigamiento, la presidenta sostiene que la única investigación en curso está enfocada en esclarecer la presunta actuación de agentes extranjeros en territorio mexicano.

Hasta ahora, las autoridades federales no han informado sobre nuevas actuaciones derivadas de esa carpeta de investigación ni se han dado a conocer detalles adicionales sobre su avance. El caso continúa bajo la conducción de la Fiscalía General de la República.