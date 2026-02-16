‘Sí merezco abundancia’... Karime Macías, ex esposa de Javier Duarte, obtuvo asilo en Reino Unido: no sería extraditada

El caso de Karime Macías Tubilla, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, volvió al centro del debate público luego de que se confirmara que obtuvo asilo en Reino Unido, lo que podría detener de manera definitiva el proceso de extradición solicitado por autoridades mexicanas.

La información fue difundida por el periodista Gustavo Castillo García en el diario La Jornada, donde se señala que el procedimiento judicial en contra de Macías estaría viciado, debido a que el delito que se le imputa podría haber prescrito, es decir, que legalmente ya no podría perseguirse.

En México, la exfuncionaria cuenta con una orden de aprehensión desde 2018, derivada de investigaciones por un presunto desvío de recursos públicos detectado durante la administración estatal encabezada por Duarte entre 2010 y 2016.

INVESTIGACIÓN POR DESVÍO MILLONARIO EN EL DIF VERACRUZ

Las indagatorias se originaron tras auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, que identificaron movimientos financieros irregulares por más de 112 millones de pesos, recursos que presuntamente fueron canalizados a empresas fantasma mediante operaciones vinculadas al DIF estatal.

Macías fungió como presidenta honoraria del DIF Veracruz, una posición sin carácter formal de funcionaria pública, pero con influencia en la operación de programas sociales durante el gobierno de su entonces esposo.

En abril de 2023, un tribunal federal mexicano le negó un amparo con el que buscaba detener su extradición, lo que en ese momento parecía acercar su retorno al país para enfrentar cargos. Sin embargo, el nuevo estatus migratorio en Reino Unido cambia el escenario legal.

EXTRADICIÓN YA HABÍA SIDO AUTORIZADA POR AUTORIDADES BRITÁNICAS

El caso tiene antecedentes relevantes. En febrero de 2022, el entonces canciller mexicano Marcelo Ebrard confirmó que la Corte de Magistrados de Westminster, en Londres, había autorizado la extradición de Macías a México.

La resolución fue emitida por el juez Paul Goldspring, quien consideró procedente la solicitud presentada por el gobierno mexicano. No obstante, la defensa de Macías argumentó desde entonces que el proceso estaba basado en declaraciones falsas presentadas por autoridades veracruzanas.

Sus abogados señalaron que aún existían múltiples recursos legales disponibles en el sistema judicial británico, lo que efectivamente prolongó el litigio durante años hasta la resolución más reciente relacionada con el asilo.

JAVIER DUARTE Y LA SITUACIÓN LEGAL ACTUAL

El caso de Karime Macías está inevitablemente ligado al de su exesposo, quien gobernó Veracruz entre 2010 y 2016 y posteriormente fue detenido por diversos delitos relacionados con corrupción y manejo indebido de recursos públicos.

El pasado 12 de febrero, Duarte recibió la medida de prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el delito de peculado, lo que mantiene vigente el interés público en los procesos judiciales vinculados a su administración.

Ambos tuvieron tres hijos: Javier, Carolina y Emilio, y durante años formaron una de las parejas políticas más visibles del estado.

DATOS CURIOSOS DEL CASO

• La frase “sí merezco abundancia” se hizo viral tras aparecer en un diario personal atribuido a Karime Macías durante investigaciones oficiales.

• El proceso legal ha durado más de siete años entre órdenes de aprehensión, litigios internacionales y recursos judiciales.

• Reino Unido es uno de los países con procedimientos de asilo más estrictos, lo que implica revisiones legales profundas antes de otorgarlo.

UN CASO QUE AÚN NO CIERRA

Aunque el asilo podría frenar la extradición, especialistas señalan que el caso aún podría tener implicaciones diplomáticas y legales en el futuro, dependiendo de decisiones judiciales adicionales o nuevas solicitudes del Estado mexicano.