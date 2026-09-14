¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

Manuel Ignacio, el rebelde. Novela histórica de Queta Navagómez

Queta Navagómez reconstruye con precisión narrativa y rigor histórico la figura de Manuel Ignacio Doye, trazando los alcances, contradicciones y consecuencias del proyecto evangelizador jesuita en la Sierra del Nayar. Su novela ofrece, al mismo tiempo, una lectura crítica y profunda sobre los procesos de conquista espiritual y resistencia indígena durante el siglo XVIII, articulando una visión compleja del sincretismo religioso y la violencia de la Colonia.

Todo ese silencio de Miguel Necoechea

En Nicaragua en 1985 durante la Revolución sandinista, Raúl vive en el campo tranquilamente trabajando sus tierras con su familia. Diariamente, los periódicos narran crímenes violentos cometidos por La Contra cada vez más cerca de su hogar. Pero él se rehúsa a creer que la guerra le va a afectar y no se mete en temas políticos; sin embargo, llega el día en que el conflicto llega a su puerta, y ya no le queda de otra más que involucrarse cuando los contras lo reclutan involuntariamente y también los sandinistas. Quiere proteger a su familia y hacer lo correcto, pero el poder le empieza a gustar y sus principios se desdibujan. No le queda de otra más que asumir la lucha y elegir un bando, por su propio bien y el de su país.

Economía para la mayoría de Thomas Porcher, Ludivine Stock y Raphaël Ruffier-Fossoul

La economía no está al servicio de la mayoría, sino del 1% de la población más rica del mundo. Así lo muestra Thomas Porcher en esta novela gráfica: con base en episodios destacados de la historia de la economía y situaciones cotidianas, ofrece claves para recuperar un debate al que la población general se siente ajena. Mediante explicaciones accesibles desmonta el mito de que hay un consenso entre los economistas, y muestra la pluralidad de opiniones, así como el peso excesivo de los discursos liberales en los medios y la política. La obra propone repensar el papel de la economía como herramienta para la solidaridad y el bien colectivo, y no como simple defensa de los intereses de los mercados financieros.

Entre Pancho Villa y una mujer desnuda de Sabina Berman

Una pareja de amantes con metas y pensamientos totalmente diferentes, excepto por el interés mutuo en la figura de El centauro del norte, se plantean continuar con su relación tal cual la han llevado hasta este momento o formalizar para que uno de ellos sienta cierta estabilidad. En el medio de este contexto aparece la figura de Villa como la voz de la conciencia de Adrián, misma que intentará guiarlo con el pensamiento machista del siglo XIX y que se desconcertará por cómo en el siglo XXI se manejan las relaciones afectivas y el empoderamiento femenino.