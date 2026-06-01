SICT anuncia nuevos trámites digitales obligatorios para transportistas

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    SICT anuncia nuevos trámites digitales obligatorios para transportistas
    El mundo del autotransporte federal en México está por cambiar de forma radical este mes de junio de 2026. FOTO: CUARTOSCURO
Rebeca Gallardo
por Rebeca Gallardo

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Olvídate de las filas. La SICT hace obligatorios los trámites digitales para el autotransporte federal a través de Llave MX. Conoce cómo darte de alta.

El mundo del autotransporte federal en México está por cambiar de forma radical este mes de junio de 2026. Si eres operador, hombre-camión o gestionas una flota pesada, llegó el momento de guardar las carpetas de papel y encender la computadora. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha dictado una nueva regla del juego: todos los trámites de control vehicular y licencias de conducir pasan a ser estrictamente digitales.

Esta medida busca meter el acelerador a la modernización, dejando atrás los procesos lentos y las eternas jornadas en las ventanillas físicas. A partir de ahora, todo se concentra en una sola plataforma.

https://vanguardia.com.mx/noticias/plantea-pri-liberar-casetas-sin-cobro-ante-filas-y-riesgos-sict-fijaria-criterios-tecnicos-PH20412148

¿QUÉ ES LLAVE MX Y CÓMO AFECTA A TUS TRÁMITES?

La pieza central de esta transformación es la plataforma Llave MX. El objetivo de las autoridades es unificar las gestiones gubernamentales para que no necesites abrir una cuenta diferente cada vez que vas a realizar un trámite federal. A través de este sistema de acceso único, diseñado en conjunto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, podrás gestionar tus licencias federales y las placas de tus unidades.

El gran beneficio para el sector es la transparencia. Al ingresar a tu sesión, la plataforma guardará un historial impecable de todas tus gestiones previas. Esto no solo te ayuda a llevar un orden absoluto de tus documentos, sino que agiliza los tiempos de respuesta de la autoridad y reduce la necesidad de dar vueltas innecesarias.

PASOS PARA DARTE DE ALTA SIN COMPLICACIONES

Cumplir con esta nueva disposición oficial es más sencillo de lo que parece. Para darte de alta y crear tu cuenta única, solo debes ingresar al micrositio de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) o buscar el portal principal del gobierno federal.

Para completar tu registro de forma exitosa, asegúrate de tener a la mano tres elementos básicos: tu CURP, un correo electrónico que utilices con frecuencia y un número de teléfono celular activo. El sistema validará tus datos en tiempo real y, una vez aprobado el acceso, estarás listo para buscar tus trámites por nombre, subir requisitos y dar un seguimiento puntual al estatus de tus solicitudes desde cualquier lugar.

$!Todos los trámites de control vehicular y licencias de conducir pasan a ser estrictamente digitales.
Todos los trámites de control vehicular y licencias de conducir pasan a ser estrictamente digitales. FOTO: CUARTOSCURO

ADIÓS A LOS INTERMEDIARIOS EN EL AUTOTRANSPORTE

Detrás de este salto tecnológico se encuentra el cumplimiento de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. La digitalización obligatoria tiene como meta principal empoderar al transportista y eliminar por completo la intervención de gestores o intermediarios, quienes muchas veces encarecen los procesos.

Al centralizar el control vehicular en Llave MX, la SICT busca que los transportistas realicen sus solicitudes de forma directa, segura y sin trabas. Si tienes trámites pendientes en lo que resta de 2026, te sugerimos crear tu cuenta lo antes posible para mantener tus unidades rodando por las carreteras del país sin ningún contratiempo legal.

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Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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