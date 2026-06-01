SICT anuncia nuevos trámites digitales obligatorios para transportistas

Esta medida busca meter el acelerador a la modernización, dejando atrás los procesos lentos y las eternas jornadas en las ventanillas físicas. A partir de ahora, todo se concentra en una sola plataforma.

El mundo del autotransporte federal en México está por cambiar de forma radical este mes de junio de 2026. Si eres operador, hombre-camión o gestionas una flota pesada, llegó el momento de guardar las carpetas de papel y encender la computadora. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha dictado una nueva regla del juego: todos los trámites de control vehicular y licencias de conducir pasan a ser estrictamente digitales.

¿QUÉ ES LLAVE MX Y CÓMO AFECTA A TUS TRÁMITES?

La pieza central de esta transformación es la plataforma Llave MX. El objetivo de las autoridades es unificar las gestiones gubernamentales para que no necesites abrir una cuenta diferente cada vez que vas a realizar un trámite federal. A través de este sistema de acceso único, diseñado en conjunto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, podrás gestionar tus licencias federales y las placas de tus unidades.

El gran beneficio para el sector es la transparencia. Al ingresar a tu sesión, la plataforma guardará un historial impecable de todas tus gestiones previas. Esto no solo te ayuda a llevar un orden absoluto de tus documentos, sino que agiliza los tiempos de respuesta de la autoridad y reduce la necesidad de dar vueltas innecesarias.

PASOS PARA DARTE DE ALTA SIN COMPLICACIONES

Cumplir con esta nueva disposición oficial es más sencillo de lo que parece. Para darte de alta y crear tu cuenta única, solo debes ingresar al micrositio de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) o buscar el portal principal del gobierno federal.

Para completar tu registro de forma exitosa, asegúrate de tener a la mano tres elementos básicos: tu CURP, un correo electrónico que utilices con frecuencia y un número de teléfono celular activo. El sistema validará tus datos en tiempo real y, una vez aprobado el acceso, estarás listo para buscar tus trámites por nombre, subir requisitos y dar un seguimiento puntual al estatus de tus solicitudes desde cualquier lugar.