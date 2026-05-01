Plantea PRI liberar casetas sin cobro ante filas y riesgos; SICT fijaría criterios técnicos

CDMX.- Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, propuso suspender de manera temporal el cobro de peaje y abrir plumas en casetas de cobro cuando se registre saturación vehicular que ponga en riesgo la seguridad de los usuarios y afecte la movilidad. Advirtió que en esas condiciones se incrementa la probabilidad de accidentes, en particular con transporte pesado por frenados constantes, y también aumenta la vulnerabilidad ante delitos como robos o asaltos.

Presentó una iniciativa para reformar el artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el objetivo de establecer un mecanismo para la liberación temporal del tránsito en casetas de peaje. “Ante filas prolongadas, tiempos de espera excesivos o situaciones de riesgo, se proceda a la apertura de plumas y suspensión temporal del cobro de peaje, únicamente durante el tiempo estrictamente necesario para restablecer condiciones seguras de operación”, detalla la propuesta.

La iniciativa plantea que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) establezca la normatividad administrativa correspondiente mediante criterios técnicos, parámetros y procedimientos que garanticen que la medida sea excepcional, temporal y plenamente justificada. “Esta iniciativa busca establecer en la ley un mecanismo claro, objetivo y verificable para liberar el tránsito cuando las condiciones lo exijan. No se trata de eliminar el modelo de concesiones, sino de introducir racionalidad operativa y justicia para las y los usuarios”, afirmó el legislador.

Rubén Moreira sostuvo que las carreteras de cuota enfrentan desafíos operativos que impactan eficiencia, seguridad y legitimidad social, y señaló como uno de los principales problemas la congestión en casetas, sobre todo en fines de semana largos, temporadas vacacionales y horas pico. La iniciativa citó que, de acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, los transportistas pueden perder hasta seis horas en trayectos por retrasos en plazas de cobro, con efectos directos en costos logísticos y competitividad.

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