Como ‘estúpida’ califica Riva Palacio la decisión de Mario Delgado de recortar el ciclo escolar a petición de Brugada

CDMX.- El recorte del calendario escolar, asegura el periodista Raymundo Riva Palacio, fue una petición de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a Mario Delgado, secretario de Educación, para evitar una crisis de movilidad durante el Mundial de futbol. Hoy en su columna Estrictamente Personal, el periodista hace una dura crítica a esta decisión, a la cual califica de “estúpida”, pues demuestra que para el actual régimen es más sencillo cerrar escuelas que resolver las carencias de infraestructura y transporte del país.

“Un gobierno que lleva siete años –en dos facetas– repitiendo ‘primero los pobres’ reduce semanas de clases en uno de los sistemas educativos más rezagados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sólo para facilitar la movilidad”, asevera. Aunque el recorte aún está por resolverse, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum intervino ante los reclamos de organizaciones de padres de familia y la crítica en general, el analista asegura que se trató de una decisión política, de la cual no fue informada la mandataria. Detalla que Delgado decidió sacrificar semanas de aprendizaje para salvar del “naufragio” a la Jefa de Gobierno, pero sobre todo para fortalecer alianzas internas, en busca de proteger su posición política ante posibles investigaciones de Estados Unidos. “La jefa de Gobierno de la Ciudad de México necesita evitar su naufragio político y no tener más problemas con Sheinbaum, por su incapacidad notoria. Delgado requiere el apoyo de los duros y no ser la primera pieza sacrificada a Donald Trump, que anda a la caza de narcopolíticos”, refiere.

"Es una propuesta que viene de los propios maestros en los estados", dijo esta mañana la presidenta Claudia #Sheinbaum sobre el adelanto del fin escolar 2025 - 2026 que anunció la #SEP.



En su conferencia de prensa mañanera informó que aún no es definitivo que las clases... pic.twitter.com/Ug8xjMZ1Gf — Nacho Lozano (@nacholozano) May 8, 2026

IGNORARON DELGADO Y BRUGADA A LA PRESIDENTA La medida, que afectaría a 23 millones de familias en caso de confirmarse, fue tomada bajo argumentos “baladíes” y de forma unilateral por el secretario de Educación, sin informar a la presidenta Claudia Sheinbaum, asegura Riva Palacio en su columna. “Menos de 24 horas hábiles duró su idea porque, junto con Brugada, (Mario Delgado) creó un problema donde no existía. No tenía ningún sentido y sus argumentos fueron baladíes”, refiere sobre la ola de calor y la suspensión de clases en el mes mundialista. “La Presidenta, que no sabía nada de la recalendarización, le reclamó a Delgado el mismo jueves del anuncio y le dijo que lo iba a desmentir el viernes, como sucedió. El secretario de Educación se defendió diciéndole que había sido una propuesta de sus contrapartes estatales, lo que varios desmintieron”, detalla.

La forma como Delgado determinó el recorte del calendario escolar es considerada por el autor de la columna Estrictamente Personal como una rebelión que merece el cese inmediato del titular de la SEP. Sin embargo, también advierte que la Presidenta no lo hará porque sería dejarlo a la “intemperie, vulnerable a las acusaciones de Estados Unidos”. Aunque se desconoce si el funcionario mexicano tiene un expediente abierto en Estados Unidos, informes periodísticos mencionan que Delgado es parte de una supuesta lista del gobierno estadounidense relacionada con investigaciones sobre financiamiento ilícito de campañas. DECISIÓN DEL MARIO DELGADO EXHIBE INCAPACIDAD DEL ESTADO: RIVA PALACIO Para el periodista, el recorte de días de clases deja en evidencia la incapacidad del Estado, no sólo en el caso de la movilidad, que es el “fondo detrás de la iniciativa”, sino también en infraestructura escolar con respecto a la ola de calor. Asevera que se trata de un mensaje demoledor porque “resulta más fácil cerrar escuelas que gobernar”: “Lo nuevo no es la temperatura; es la incapacidad del Estado para adaptar infraestructura escolar, instalar ventilación, garantizar agua o modificar horarios sin sacrificar aprendizaje”.

Pero lo peor de todo, advierte el editorialista, es que la educación pública se use como mercancía negociable según convenga a las necesidades operativas del régimen. “Delgado decidió que la educación puede comprimirse, ajustarse o sacrificarse según convenga a las necesidades operativas de una jefa de Gobierno que no tiene idea ni equipo para evitar el desastre de movilidad en la Ciudad de México”, expone. Y es ahí, señala, donde se encuentra el fondo de la medida: el temor al caos vial. El periodista cita como ejemplo el reciente desastre logístico en el Estadio Banorte durante el clásico Pumas-América, donde incluso con menos del 50 por ciento del aforo, la movilidad colapsó. “Si (Brugada) no hizo la tercera vía al estadio con la que se había comprometido, ni perfeccionó el uso del transporte público para llegar al coso, su mejor apuesta, mediocre, busca que el tráfico en la capital desaparezca y con ella, cree ingenuamente, sus dolores de cabeza”, critica. Este lunes, Mario Delgado sostendrá una reunión con autoridades educativas para definir el fin del ciclo escolar 2025-2026 luego del revés dado por la presidenta en la mañanera del viernes 8 de mayo. “Queremos aprovechar para informar que (...) el próximo lunes nos vamos a volver a juntar todas las secretarias y secretarios de Educación de las entidades federativas para revisar nuevamente el calendario escolar y hacer ya una propuesta definitiva”, dijo el secretario de Educación en un video subido a sus redes sociales.

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