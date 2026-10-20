Pistons firman épica remontada ante Celtics e inauguran la Temporada 2026-2027 de la NBA

La Temporada 2026-2027 de la NBA comenzó con una remontada espectacular. Los Pistons de Detroit derrotaron 121-113 a los Celtics de Boston, luego de superar una desventaja de 22 puntos en el Little Caesars Arena, en un encuentro que dejó emociones desde la jornada inaugural. El conjunto dirigido por J.B. Bickerstaff sufrió durante la primera mitad, especialmente en el segundo cuarto, cuando Boston impuso condiciones y se marchó al descanso con ventaja de 58-45.

La situación empeoró al comenzar el tercer periodo, cuando los visitantes ampliaron la diferencia hasta 72-50. Sin embargo, Detroit cambió el rumbo con defensa agresiva y mayor precisión en triples. En el último cuarto encadenó una racha de 23 puntos sin respuesta que derrumbó a los Celtics y encendió a la afición local. Cade Cunningham y Jalen Duren encabezaron la ofensiva con 22 puntos cada uno. El base repartió ocho asistencias y el pívot capturó nueve rebotes. Duncan Robinson fue determinante con 21 unidades y cinco triples, incluidos 15 puntos en el periodo definitivo. Javonte Green tampoco pasó inadvertido: no jugó la primera mitad, pero salió de la banca para aportar 19 puntos. Ausar Thompson completó un doble-doble de 11 unidades y 11 rebotes, claves para sostener la reacción local.

Boston desperdició una actuación sobresaliente de Paul George, quien sumó 38 puntos y siete triples en su debut con los Celtics, un récord para un estreno en la franquicia. Jayson Tatum terminó con 13 unidades tras acertar apenas seis de 23 tiros de campo. Así, los Pistons dieron el primer golpe de la campaña con una remontada histórica. Detroit enfrentará después al Heat de Miami, mientras Boston buscará recuperarse frente a los Knicks de Nueva York. Fue la mayor remontada de apertura desde la campaña 1997-98.