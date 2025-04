$!Silvia Rocío Delgado García, exabogada de ‘El Chapo’ Guzmán, busca ser jueza penal en Ciudad Juárez

¿QUIÉN ES SILVIA ROCÍO DELGADO GARCÍA?

Silvia Rocío Delgado García, de 51 años, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. De acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), obtuvo su título en 2007, con la cédula profesional 5234368.

Durante su trayectoria, Delgado ha sido conferencista y promotora de eventos sobre diversos temas, incluyendo uno realizado en junio de 2023, titulado “Mi sexualidad sin tabú”, dirigido a mujeres y que incluía la comercialización de juguetes sexuales.

SU PAPEL COMO DEFENSORA DE JOAQUÍN ‘EL CHAPO’ GUZMÁN

Entre 2016 y 2017, Delgado García fue parte del equipo legal que representó a Joaquín Guzmán Loera, quien en ese entonces permanecía en el penal de Ciudad Juárez a la espera de su extradición a Estados Unidos.

En diversas declaraciones públicas, acusó a las autoridades de violaciones a los derechos humanos de su cliente y denunció presuntas irregularidades en su proceso judicial.

En una entrevista publicada por el medio Norte Digital en enero de 2017, sostuvo que la extradición de Guzmán Loera fue un acuerdo político entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

Asimismo, en declaraciones retomadas por el semanario Zeta, denunció supuestos abusos dentro del penal. Según relató, Guzmán Loera le comentó:

“Más que como abuso, me están sobando. Me aprieta y eso ya me molestó”, en referencia a las revisiones corporales a las que era sometido.

Delgado también interpuso un amparo en diciembre de 2016 para solicitar que su cliente recibiera una cobija adicional, argumentando que sufría las bajas temperaturas de Ciudad Juárez.

“Mi cliente refirió que tiene mucho frío y está asustado con el frío que tenemos en esta ciudad”, dijo en aquella ocasión a medios locales.

SU CANDIDATURA EN EL PROCESO DE ELECCIÓN JUDICIAL

Ocho años después de su participación en la defensa de Guzmán Loera, Silvia Rocío Delgado García compite por un cargo en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

Su candidatura fue aprobada por el Comité de Evaluación, tras superar las etapas de idoneidad e insaculación, según información del micrositio “Conóceles” del IEE.

Delgado promueve su candidatura en redes sociales, donde ha compartido mensajes como:

“Estoy convencida de que para ser juzgador no solo se requiere preparación, se requiere carácter y temple para tomar decisiones de manera imparcial, pero sobre todo: darle el valor que merecen las personas. Si me das la oportunidad de ser Jueza, juntos seremos parte de la transformación de la Justicia en México”.

La postulación de Delgado García ocurre en medio de críticas al proceso de elección judicial en Chihuahua.