Simulacro Nacional 2025: ¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

¿QUÉ HACER ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UN SISMO?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se recomienda seguir estas acciones para promover la prevención y mejorar la respuesta en situaciones reales:

1. Antes:

Identifica rutas de evacuación, zonas de menor riesgo y puntos de encuentro.

Planifica una evacuación ordenada y sin contratiempos.

2. Durante:

Suspende tus actividades y dirígete a las zonas seguras con calma.

No corras, no grites y no empujes.

Si es posible, desconecta servicios como gas, agua y electricidad.

Aléjate de objetos o estructuras que puedan representar un peligro.

3. Después:

Sigue las indicaciones de las autoridades.

Verifica que todas las personas estén presentes.

Reporta posibles lesionados.

Evalúa el ejercicio para identificar oportunidades de mejora en tiempos y rutas de evacuación.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LOS SIMULACROS SÍSMICOS?

1. Informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre las medidas preventivas por su seguridad, en caso de un sismo.

2. Fomentar y promover la cultura de protección civil en la sociedad.

3. Mejorar la capacidad de respuesta rápida en situaciones que pueden representar un peligro para las personas.

4. Evaluar la eficacia de las acciones preventivas y correctivas.

5. Supervisar la seguridad de la infraestructura y el exterior.

6. Mejorar las rutas de evacuación y puntos de reunión.