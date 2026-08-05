Simuló EU despliegue de ‘Boinas Verdes’ en México para atacar cárteles mexicanos

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    Simuló EU despliegue de ‘Boinas Verdes’ en México para atacar cárteles mexicanos
    El documento “CONPLAN 3900” detalla la asistencia militar para ir contra cárteles considerados grupos terroristas. CUARTOOSCURO

Documentos de EU revelan que el Comando Norte simuló enviar ‘Boinas Verdes’ a território mexicano para combatir a cárteles catalogados como terroristas

El Departamento de Defensa de EU simuló el despliegue en territorio mexicano de los llamados 'Boinas Verdes' para atacar blancos ligados a cárteles mexicanos.

De acuerdo con un documento hecho público vía la Ley de Libertad de Información de EU (Ley FOIA, en inglés), el Comando Norte de EU realizó el “ejercicio” el 25 y 26 de febrero de 2025 en su sede en Colorado y proyectó enviar al menos dos unidades de Boinas Verdes a México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/el-deficit-comercial-de-estados-unidos-cayo-un-56-en-junio-FE22626443

Bajo el nombre de “CONPLAN 3900”, el documento del Comando Norte detalla diversos escenarios puestos a prueba durante el ejercicio titulado “TITUS Wargame 2025”, cuyo objetivo central es proteger la frontera sur de EU.

“Asesorar, ayudar y habilitar a las Fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses y a las Fuerzas de Operaciones Especiales mexicanas para ir contra los cárteles designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras”, dice el título de la sección dedicada a México del documento de 96 páginas.

El 16 de abril de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que, en una llamada con Trump, este le ofreció enviar tropas a México para apoyar la lucha antinarco.

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