Medicamento del IMSS o ISSSTE... ¿Qué hacer si no te lo dan en la clínica?

Este procedimiento requiere información básica pero clave: la CURP , el folio de la receta y el nombre exacto de los medicamentos que no fueron surtidos. Estos datos permiten a las autoridades ubicar la consulta médica y procesar la solicitud sin contratiempos.

En clínicas públicas de México como el Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) , el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o IMSS Bienestar , no es raro que algunos pacientes reciban sus recetas incompletas. Sin embargo, existe un mecanismo formal que permite reclamar los medicamentos faltantes y asegurar la continuidad del tratamiento.

“Seguir los pasos formales garantiza que la solicitud reciba atención y respuesta”, señalan lineamientos del sistema de salud, destacando la importancia de registrar correctamente cada caso.

DÓNDE INICIAR EL TRÁMITE OFICIAL

El primer paso puede realizarse directamente en la unidad médica. Los módulos de atención al derechohabiente funcionan como ventanillas donde se reporta la falta del medicamento y se inicia el proceso de reposición.

Cuando la clínica no cuenta con este servicio, existen alternativas digitales y telefónicas. El portal oficial recetacompleta.gob.mx permite ingresar la solicitud en línea, mientras que el número 079 brinda atención telefónica para registrar el caso.

• Acudir al módulo de atención en la clínica

• Registrar la solicitud en recetacompleta.gob.mx

• Llamar al 079 para levantar el reporte

Estos canales están diseñados para facilitar el acceso al trámite y evitar que los pacientes interrumpan sus tratamientos por falta de medicamentos.

PASO A PASO PARA SOLICITAR EL MEDICAMENTO

El proceso para obtener el medicamento no entregado sigue una serie de pasos claros que permiten dar seguimiento al caso de manera ordenada.

Primero, el paciente debe reunir la documentación necesaria: CURP, folio de receta y los datos del medicamento. Después, puede acudir al módulo de atención o utilizar los canales digitales disponibles para registrar la solicitud.

Una vez ingresada la información, el sistema genera un reporte formal.

“Es importante verificar que todos los datos estén correctos para evitar retrasos”, indican autoridades sanitarias, ya que cualquier error puede complicar el seguimiento.

TIEMPOS DE RESPUESTA Y SEGUIMIENTO

Tras registrar la solicitud, las instituciones de salud analizan el caso y notifican al paciente sobre el estatus del medicamento. El tiempo de respuesta puede variar dependiendo de la disponibilidad del fármaco en cada dependencia.

El objetivo es claro: evitar que el tratamiento médico se interrumpa. Por ello, las autoridades buscan surtir los medicamentos en el menor tiempo posible y comunicar al paciente cuándo y dónde podrá recogerlos.

Un dato curioso es que este sistema también permite monitorear la eficiencia en el abasto de medicamentos, ya que cada reporte queda registrado y puede ser evaluado por las autoridades de salud.