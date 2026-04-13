Medicamento del IMSS o ISSSTE... ¿Qué hacer si no te lo dan en la clínica?
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Cuando un medicamento no está disponible en clínicas del IMSS o ISSSTE, existe un procedimiento oficial que permite a los pacientes solicitarlo y dar seguimiento hasta su entrega
En clínicas públicas de México como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o IMSS Bienestar, no es raro que algunos pacientes reciban sus recetas incompletas. Sin embargo, existe un mecanismo formal que permite reclamar los medicamentos faltantes y asegurar la continuidad del tratamiento.
Este procedimiento requiere información básica pero clave: la CURP, el folio de la receta y el nombre exacto de los medicamentos que no fueron surtidos. Estos datos permiten a las autoridades ubicar la consulta médica y procesar la solicitud sin contratiempos.
“Seguir los pasos formales garantiza que la solicitud reciba atención y respuesta”, señalan lineamientos del sistema de salud, destacando la importancia de registrar correctamente cada caso.
DÓNDE INICIAR EL TRÁMITE OFICIAL
El primer paso puede realizarse directamente en la unidad médica. Los módulos de atención al derechohabiente funcionan como ventanillas donde se reporta la falta del medicamento y se inicia el proceso de reposición.
Cuando la clínica no cuenta con este servicio, existen alternativas digitales y telefónicas. El portal oficial recetacompleta.gob.mx permite ingresar la solicitud en línea, mientras que el número 079 brinda atención telefónica para registrar el caso.
• Acudir al módulo de atención en la clínica
• Registrar la solicitud en recetacompleta.gob.mx
• Llamar al 079 para levantar el reporte
Estos canales están diseñados para facilitar el acceso al trámite y evitar que los pacientes interrumpan sus tratamientos por falta de medicamentos.
PASO A PASO PARA SOLICITAR EL MEDICAMENTO
El proceso para obtener el medicamento no entregado sigue una serie de pasos claros que permiten dar seguimiento al caso de manera ordenada.
Primero, el paciente debe reunir la documentación necesaria: CURP, folio de receta y los datos del medicamento. Después, puede acudir al módulo de atención o utilizar los canales digitales disponibles para registrar la solicitud.
Una vez ingresada la información, el sistema genera un reporte formal.
“Es importante verificar que todos los datos estén correctos para evitar retrasos”, indican autoridades sanitarias, ya que cualquier error puede complicar el seguimiento.
TIEMPOS DE RESPUESTA Y SEGUIMIENTO
Tras registrar la solicitud, las instituciones de salud analizan el caso y notifican al paciente sobre el estatus del medicamento. El tiempo de respuesta puede variar dependiendo de la disponibilidad del fármaco en cada dependencia.
El objetivo es claro: evitar que el tratamiento médico se interrumpa. Por ello, las autoridades buscan surtir los medicamentos en el menor tiempo posible y comunicar al paciente cuándo y dónde podrá recogerlos.
Un dato curioso es que este sistema también permite monitorear la eficiencia en el abasto de medicamentos, ya que cada reporte queda registrado y puede ser evaluado por las autoridades de salud.
QUÉ HACER SI EL PROCESO SE RETRASA
En algunos casos, el seguimiento puede presentar demoras o falta de respuesta. Cuando esto ocurre, el paciente puede volver a contactar a su unidad médica, revisar el estatus en el portal o comunicarse nuevamente al 079.
Contar con el número de reporte es fundamental para agilizar la atención. Este identificador permite a las autoridades ubicar el caso rápidamente y proporcionar información actualizada.
“La validación de requisitos y el seguimiento adecuado son clave para completar el trámite”, señalan fuentes institucionales. Una vez confirmada la gestión, el paciente podrá recoger su medicamento en la fecha indicada.
El mecanismo de reposición de medicamentos en instituciones como el IMSS y el ISSSTE representa una vía formal para garantizar el acceso a tratamientos, reforzando el derecho a la salud mediante procesos administrativos claros y disponibles para todos los derechohabientes.