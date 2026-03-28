Sirloin, rib eye y pulpo, el menú gourmet del CIDE por el que pagarán más de 2.7 mdp

En la licitación IA-38-90 M-03890M001-N-12-2026 titulada Adquisición de insumos (frutas, vegetales, lácteos, productos perecederos, pescados, mariscos, de aves, carnes, embutidos y abarrotes) para el servicio del comedor institucional del CIDE región centro Aguascalientes, se indica que también solicita cortes como New York steak, arrachera, cola de res de primera calidad, así como surimi, chistorra y chorizo tipo español.

Sirloin, Rib Eye, T-Bone, salmón, pulpo, lomo de atún Saku, son algunos cortes y alimentos que el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) alista adquirir para el comedor de trabajadores y académicos, y por el que pagará más de 2.7 millones de pesos.

El CIDE afirma que la compra de estos selectos alimentos es necesaria para promover una buena alimentación en sus trabajadores, ofrecer una dieta sana y variada con “platos balanceados y saludables”, y justifica la compra que son parte de lo que se establece en contratos colectivos de trabajo que ha firmado con trabajadores.

“Se requiere de la adquisición de insumos para el servicio del comedor institucional del CIDE región centro, con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que le corresponden, respecto a los derechos del personal académico y administrativo derivado de los contratos colectivos de trabajo, garantizando contar con los insumos necesarios para que se preparen alimentos con ingredientes frescos y nutritivos, promoviendo una buena alimentación a través del servicio de comedor institucional, tanto para el desayuno y comida, beneficiando a llevar una dieta sana y variada, con platos balanceados y saludables”.

Este viernes, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del CIDE entregó este contrato a la empresa Grupo Ingot, S.A. de C.V. que presentó una oferta por 2 millones 741 mil pesos.

El contrato tendrá una vigencia a partir del 1 de abril hasta el 31 de diciembre de este año.

20 tipos de quesos

La licitación detalla que dentro de los pescados y mariscos que se deben entregar se encuentran filete de jurel, panga, corvina y tilapia; lomo de salmón entero sin escamas congelado al alto vacío, pulpo sin cabeza mediano, surimi, así como camarón.

En la página 11 del anexo se indica que la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del CIDE solicita adquirir 20 diferentes tipos de quesos: cheddar, fetta, ricotta, azul, chihuahua, cotija, cottage, crema, cabra, fresco, manchego, mascarpone, oaxaca, panela, parmesano, asadero, amarillo, mozzarella, americano y requesón.

También se pide la compra de pavo entero sin cabeza y sin vísceras, piernas de borrego con hueso, tocino, espinazo de cerdo, falda de res, costilla de puerco y res, cola de res de primera calidad, chamberete de trasero de res, entre otros cortes.

Evitar contaminación

El contrato resalta que los alimentos, bebidas o suplementos deberán ser transportados en condiciones que eviten su contaminación, y se deberán proteger de la contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos o biológicos durante el traslado.

Los que requieren refrigeración o congelación deben transportarse de tal forma que se mantengan las temperaturas específicas o recomendadas por el fabricante.

Además, se advierte que los vehículos deben estar limpios para evitar la contaminación de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.

Confidencialidad

El contrato señala que tanto el CIDE como la empresa adjudicada acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, y demás legislación aplicable.

El dato

La vigencia del contrato entre el CIDE y Grupo Ingot S.A. de C.V. abarca del 1 de abril hasta el 31 de diciembre de este año.