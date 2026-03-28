Gobierno de Sheinbaum trabaja en sistemas de alertamiento ante derrames

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México
/ 28 marzo 2026
    Gobierno de Sheinbaum trabaja en sistemas de alertamiento ante derrames
    La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que se mantiene el grupo interdisciplinario que investiga el derrame de combustible en el Golfo de México, y que se trabaja en un sistema de alertamiento y contención. EL UNIVERSAL

La titular del Ejecutivo federal señaló que su gobierno trabaja en sistemas de alertamiento que permitan conocer con mayor detalle cuando hay una fuga de este tipo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que se mantiene el Grupo Interdisciplinario que investiga el derrame de combustible en el Golfo de México, además que se trabaja en un sistema de alertamiento y contención.

En su conferencia, Sheinbaum Pardo señaló que también se investiga “una emanación” en el complejo de Cantarell.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/derrame-en-golfo-apunta-a-robo-de-huachicol-de-un-buque-oscuro-en-campeche-PO19711385

“Este Grupo Interdisciplinario, para investigar particularmente estos derrames, va a permanecer. Ya existe, cuando hay un incidente como estos, se instala de inmediato un puesto de mando para poder atender eso. Ya existe y existía desde antes como un protocolo, pero ahora vamos a mantener este equipo de trabajo”, dijo.

Mencionó que este Grupo lo integra Pemex, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Secretaría de Energía.

La titular del Ejecutivo federal señaló que su gobierno trabaja en sistemas de alertamiento que permitan conocer con mayor detalle cuando hay una fuga de este tipo: “Y también se han desarrollado desde hace tiempo sistemas para contener algún problema de contaminación”.

“En este momento, además de la primera fuga de este barco que se está identificando por Secretaría de Marina, hay una emanación en el yacimiento de Cantarell”.

“Esta emanación no se sabe si es de manera natural, que puede estar ocurriendo de algún pozo que no ha sido explotado o hay algún problema en alguna instalación de Pemex. En este momento hay un proceso de investigación muy profundo de todo el yacimiento de Cantarell y al mismo tiempo de contención para que no llegue a la playa”, expuso.

La titular del Ejecutivo federal aseguró que, tras el derrame en el Golfo de México, “las playas están limpias”.

“Hubo un proceso de limpieza y se trabaja con los pescadores y las personas afectadas para poder generar una condición de resarcimiento del daño”, comentó.

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