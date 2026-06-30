Sismo de 6.1 sacude a Guasave, Sinaloa; reportan 13 réplicas

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    Sismo de 6.1 sacude a Guasave, Sinaloa; reportan 13 réplicas
    El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 6.1 cuyo epicentro se localizó a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, Sinaloa. SSN
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El sismo ocurrió a las 13:45 hora del centro de México a 116 kilómetros al suroeste de la ciudad

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 6.1 cuyo epicentro se localizó a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, Sinaloa.

El sismo ocurrió a las 13:45 hora del centro de México; las coordenadas del epicentro son 24.71° latitud N y 109.13° longitud W y la profundidad es de 5 kilómetros (km).

El movimiento telúrico cimbró la capital del estado de Sinaloa, donde varias oficinas ubicadas en edificios del Desarrollo Urbano de Tres Ríos fueron desalojados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/segundos-de-vida-el-dia-en-que-google-salvo-a-millones-de-venezolanos-durante-terremoto-con-android-earthquake-alerts-system-HM21789691

Roy Navarrete Cuevas, coordinador de Protección Civil del Estado de Sinaloa, externó que el movimiento fue repentino, por lo que sorprendió a la mayoría de la población de Culiacán, “muchas personas que no lo percibieron, no se movieron de los lugares donde estaban”, señaló.

Las personas que fueron sorprendidas por este sismo, sobre todo las que se encontraban en edificios de más de tres pisos, salieron rápidamente a las calles asustadas, sin que se tengan reportes de posibles daños o personas lesionadas.

Ante este acontecimiento, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se mantiene comunicación con unidades estatales y municipales de Protección Civil para realizar la evaluación preliminar de la zona.

Previamente, el Sismológico Nacional había informado que el sismo había tenido una magnitud de 5.3 y su epicentro se localizó a 33 kilómetros al este del municipio de El Santo, Durango.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/una-madre-rescatada-de-entre-los-escombros-de-venezuela-con-su-hijo-recien-nacido-describe-32-horas-angustiosas-PN21793914

OTRO SISMO Y RÉPLICAS

Un segundo sismo de magnitud 5, localizado a noventa kilómetros al suroeste del municipio de Guasave, en las costas del Golfo de California, volvió a cimbrar la tierra de esas zonas y puso en alerta a la población, sin que se tengan reportes de daños a edificios o personas lesionadas.

El nuevo movimiento telúrico ocurrió a las tres de la tarde, tiempo local, por lo que los elementos de Protección Civil de Guasave iniciaron recorridos para verificar las estructuras de edificios o viviendas, sin localizar daños visibles.

Macario Gaxiola Castro, Coordinador municipal de Protección Civil dijo que el primer movimiento de tierra que se tuvo fue de magnitud 6.1 grados, por lo que la población se alarmó y se tuvo que realizar evacuaciones de edificios públicos y privados, de acuerdo a los protocolos establecidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/despierta-a-los-venezolanos-un-nuevo-sismo-de-magnitud-46-a-cinco-dias-del-doble-terremoto-ID21772857

Este primer sismo, impacto a la capital del estado, en donde, las personas que viven o trabajan en edificios mayores a dos pisos, se alarmaron, por lo que evacuaron rápidamente los inmuebles al sentir el movimiento.

De acuerdo con el Sismológico Nacional, hasta las 15:00 horas (tiempo del centro de México), se han registrado 10 réplicas del sismo de 6.1; para las 17:00 horas aumentó a 13 réplicas.

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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