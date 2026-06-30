Sismo de 6.1 sacude a Guasave, Sinaloa; reportan 13 réplicas

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 6.1 cuyo epicentro se localizó a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, Sinaloa. El sismo ocurrió a las 13:45 hora del centro de México; las coordenadas del epicentro son 24.71° latitud N y 109.13° longitud W y la profundidad es de 5 kilómetros (km).

El movimiento telúrico cimbró la capital del estado de Sinaloa, donde varias oficinas ubicadas en edificios del Desarrollo Urbano de Tres Ríos fueron desalojados.

Roy Navarrete Cuevas, coordinador de Protección Civil del Estado de Sinaloa, externó que el movimiento fue repentino, por lo que sorprendió a la mayoría de la población de Culiacán, “muchas personas que no lo percibieron, no se movieron de los lugares donde estaban”, señaló. Las personas que fueron sorprendidas por este sismo, sobre todo las que se encontraban en edificios de más de tres pisos, salieron rápidamente a las calles asustadas, sin que se tengan reportes de posibles daños o personas lesionadas.

Ante este acontecimiento, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se mantiene comunicación con unidades estatales y municipales de Protección Civil para realizar la evaluación preliminar de la zona. Previamente, el Sismológico Nacional había informado que el sismo había tenido una magnitud de 5.3 y su epicentro se localizó a 33 kilómetros al este del municipio de El Santo, Durango.

OTRO SISMO Y RÉPLICAS Un segundo sismo de magnitud 5, localizado a noventa kilómetros al suroeste del municipio de Guasave, en las costas del Golfo de California, volvió a cimbrar la tierra de esas zonas y puso en alerta a la población, sin que se tengan reportes de daños a edificios o personas lesionadas.

El nuevo movimiento telúrico ocurrió a las tres de la tarde, tiempo local, por lo que los elementos de Protección Civil de Guasave iniciaron recorridos para verificar las estructuras de edificios o viviendas, sin localizar daños visibles. Macario Gaxiola Castro, Coordinador municipal de Protección Civil dijo que el primer movimiento de tierra que se tuvo fue de magnitud 6.1 grados, por lo que la población se alarmó y se tuvo que realizar evacuaciones de edificios públicos y privados, de acuerdo a los protocolos establecidos.

Este primer sismo, impacto a la capital del estado, en donde, las personas que viven o trabajan en edificios mayores a dos pisos, se alarmaron, por lo que evacuaron rápidamente los inmuebles al sentir el movimiento.

De acuerdo con el Sismológico Nacional, hasta las 15:00 horas (tiempo del centro de México), se han registrado 10 réplicas del sismo de 6.1; para las 17:00 horas aumentó a 13 réplicas.

Publicidad

Temas

Sismos

Localizaciones

Sinaloa México Guasave

Organizaciones

SSN



El Universal Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos. Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.